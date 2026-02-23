Emisije
Gospodin Savršeni

Karlo jednu djevojku poslao kući! 'Ne zanimamo je ni ja, ni Petar'

Nakon napete ceremonije ruža, Karlo je morao donijeti tešku odluku i izabrati jednu djevojku koju će izbaciti. Iako je bio siguran u svoju odluku, za jednu od djevojaka to je značilo kraj njezinog puta u showu

RTL.hr
23.02.2026 08:00

Karlo je kasnije obrazložio svoju odluku. "Dobio sam dojam, a i ona mi je to rekla, da je ne interesiramo ni Petar ni ja i da nije spremna pružiti priliku u ovom trenutku niti njemu niti meni. Mislim da tu nema puno razgovora i dvojbe u mojoj glavi o tome hoće li dobiti ružu ili ne", objasnio je Karlo.

"Možda ovdje nisam našla svog Gospodina Savršenog, ali sam našla savršene prijateljice", izjavila je izbačena djevojka, ostavljajući sve prisutne u suzama.

O kojoj djevojci je riječ? 

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

