Karlo jednu djevojku poslao kući! 'Ne zanimamo je ni ja, ni Petar'

Karlo je kasnije obrazložio svoju odluku. "Dobio sam dojam, a i ona mi je to rekla, da je ne interesiramo ni Petar ni ja i da nije spremna pružiti priliku u ovom trenutku niti njemu niti meni. Mislim da tu nema puno razgovora i dvojbe u mojoj glavi o tome hoće li dobiti ružu ili ne", objasnio je Karlo.

"Možda ovdje nisam našla svog Gospodina Savršenog, ali sam našla savršene prijateljice", izjavila je izbačena djevojka, ostavljajući sve prisutne u suzama.

O kojoj djevojci je riječ?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.