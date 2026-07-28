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Karlo o ljetu s Kajom: 'Znali smo raditi do dva ujutro. Vrućine i mravi zadavali su nam probleme'

Karlo Godec i Kaja Casar ovo ljeto na Braču nisu proveli samo odmarajući se na plaži. Par je zasukao rukave i zajedno krenuo u uređenje dvorišta obiteljske kuće, a rezultate i tijek radova podijelili su sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama

RTL.hr
28.07.2026 09:28

Kako je Karlo ispričao za Net.hr, ideja je nastala prilično spontano. Već je neko vrijeme planirao postaviti bazen, no projekt se stalno odgađao. Budući da u posljednje vrijeme nije bio pretjerano sportski aktivan, on i Kaja zaključili su da bi fizički rad mogao biti dobar način da se pokrenu, urede prostor i na kraju budu ponosni na ono što su napravili vlastitim rukama.

Iako kaže da naizgled nisu napravili mnogo, posao je bio vrlo zahtjevan. "Na kraju nismo puno napravili ali opet je bilo fizički zahtjevno. Prvo smo morali prekopati otprilike 130 m3, onda koliko smo mogli maknuti korijenje. Poslije toga smo krenuli saditi jednu vrstu trave što je bilo jako zahtjevno po ovim vrućinama te smo imali veliki problem s mravima koji su nam kupili sjeme. Na kraju smo tek poravnali površinu za bazen I postavili ga. Sve u svemu bilo je tu dva i pol tjedna posla. Svaki četvrti dan smo se kupali na plaži", poručio je Karlo.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Karlo priznaje da je odradio veći dio posla, ali naglašava kako je i Kaja mnogo pomogla. "Više sam ja radio, ali je i Kaja dala veliki doprinos tome. Taj noćni dio radova je bio najzanimljiviji, te smo znali ostati raditi do dva ujutro", kazao je.

Tijekom uređenja nije bilo većih nesuglasica. Umjesto prepirki, zajednički su rad pretvorili u zabavu, uz roštiljanje i druženje. Karlo smatra da ih je cijelo iskustvo dodatno zbližilo i potvrdilo da među njima nema podjele na muške" i ženske" poslove, nego sve obavljaju zajedno.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Njihovi dani na Braču razlikuju se, ali uglavnom počinju zalijevanjem trave, kavom na rivi i kupanjem sa psom. Nakon toga Karlo nastavlja s radovima, dok Kaja priprema ručak. Poslijepodne provode na plaži s društvom, a večeri su rezervirane za restorane ili druženje s prijateljima.

Par uskoro planira krenuti brodom na duže putovanje i obići različite otoke, zbog čega, kako kažu, njihovo ljeto zapravo tek počinje.

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