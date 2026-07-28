Karlo o ljetu s Kajom: 'Znali smo raditi do dva ujutro. Vrućine i mravi zadavali su nam probleme'

Kako je Karlo ispričao za Net.hr, ideja je nastala prilično spontano. Već je neko vrijeme planirao postaviti bazen, no projekt se stalno odgađao. Budući da u posljednje vrijeme nije bio pretjerano sportski aktivan, on i Kaja zaključili su da bi fizički rad mogao biti dobar način da se pokrenu, urede prostor i na kraju budu ponosni na ono što su napravili vlastitim rukama.

Iako kaže da naizgled nisu napravili mnogo, posao je bio vrlo zahtjevan. "Na kraju nismo puno napravili ali opet je bilo fizički zahtjevno. Prvo smo morali prekopati otprilike 130 m3, onda koliko smo mogli maknuti korijenje. Poslije toga smo krenuli saditi jednu vrstu trave što je bilo jako zahtjevno po ovim vrućinama te smo imali veliki problem s mravima koji su nam kupili sjeme. Na kraju smo tek poravnali površinu za bazen I postavili ga. Sve u svemu bilo je tu dva i pol tjedna posla. Svaki četvrti dan smo se kupali na plaži", poručio je Karlo.