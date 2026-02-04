Karlo očarao Sarajku Rubinu: 'Sviđa mi se što si iz Zagreba. Zagrepčani su građani'

Rubina je dočekala Karla u restoranu, a bilo je očito da je oduševljena već na prvi pogled. "Nisam očekivala da će biti toliko visok", izjavila je Rubina, a osmijeh nije silazio s njenog lica.
Večer je započela iznenađenjem, jer je Rubina već naručila večeru za oboje. "Eto, vidi što sam ti sve pripremila. To je nešto slično bosanskim ćevapima. Ja sam ti inače iz Bosne, Sarajka", otkrila je. Kada joj je Karlo otkrio da je iz Zagreba, Rubina je bila oduševljena: "Super, to mi se sviđa. Zagrepčani su građani", rekla je uz osmijeh.
"Kod mene se sve pojavilo. Leptirići, uzbuđenje i glad", priznala je Rubina, koja je očito bila sretna zbog spoja. Karlo joj je zatim poručio da je uživao u večeri i ponudio joj ružu. "Od tebe ću sve uzeti", odgovorila je Rubina s osmijehom.
