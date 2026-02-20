Karlo oduševio Petrovu djevojku! Ona poručila: 'Malo sam u zbrci. Već mjesec dana upoznajem Petra, ali ovo mi je ugodan prijelaz'

Karlo i jedna djevojka su proveli dan ispunjen smijehom u showu 'Gospodin Savršeni', a njihova energija bila je toliko zarazna da ni Karlo nije mogao ostati ozbiljan. "Ne znam kad sam zadnji put imao ovakav spoj da jednostavno ne mogu doći do zraka od smijeha", priznao je Karlo, dodajući da nije mogao ostati ozbiljan ni kada je to pokušao.

I djevojka se potpuno složila, naglasivši da je njihov dan bio prepun smijeha. "Više ne znam ni što smo pričali jer smo se samo smijali jedno drugome", otkrila je, ističući kako je zabava s Karlom jednostavno neizbježna.