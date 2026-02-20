Emisije
Gospodin Savršeni

Karlo oduševio Petrovu djevojku! Ona poručila: 'Malo sam u zbrci. Već mjesec dana upoznajem Petra, ali ovo mi je ugodan prijelaz'

Jedna je djevojka nakon spoja s Karlom potpuno oduševljena

RTL.hr
20.02.2026 08:00

Karlo i jedna djevojka su proveli dan ispunjen smijehom u showu 'Gospodin Savršeni', a njihova energija bila je toliko zarazna da ni Karlo nije mogao ostati ozbiljan. "Ne znam kad sam zadnji put imao ovakav spoj da jednostavno ne mogu doći do zraka od smijeha", priznao je Karlo, dodajući da nije mogao ostati ozbiljan ni kada je to pokušao.

I djevojka se potpuno složila, naglasivši da je njihov dan bio prepun smijeha. "Više ne znam ni što smo pričali jer smo se samo smijali jedno drugome", otkrila je, ističući kako je zabava s Karlom jednostavno neizbježna.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Iako uživa u društvu Karla, kandidatkinja priznaje da se nalazi u zbrci. "Malo sam sada u nekoj zbrci. Već mjesec dana upoznajem Petra, a sad je ovo bio neki bum i nagli prijelaz, ali ugodan prijelaz mogu reći", zaključila je, ostavljajući gledatelje u iščekivanju njenog sljedećeg koraka.

Ne propustite novu epizodu 'Gospodina Savršenog' od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 karlo gospodin savršeni
