Karlo otkrio kako su Kaja i on provodili vrijeme dok su se skrivali: 'Kad sam mislio da ništa nema smisla, dogodila mi se najljepša stvar u životu'

Peta sezona popularnog reality showa "Gospodin Savršeni" nedavno je završila, a gledatelji su s nestrpljenjem pratili hoće li ljubav između glavnog protagonista i njegove odabranice potrajati i nakon što se kamere ugase. Profesionalni rukometaš Karlo svoju je ružu u finalu dao surferici Kaji Casar, a sada je na TikToku potvrdio da je njihova romansa stvarna i jača no ikad.

Dirljivom objavom, Karlo je sa svojim pratiteljima podijelio kompilaciju privatnih trenutaka s Kajom, snimljenih u periodu dok su svoju vezu morali skrivati od javnosti.

Video, koji je u kratkom roku prikupio više od 300.000 pregleda i gotovo 22.000 lajkova, prikazuje isječke njihove svakodnevice daleko od kamera. Od nazdravljanja vinom u elegantnom restoranu, strastvenih poljubaca na balkonu s pogledom na planine, do opuštenih trenutaka u zajedničkom domu gdje Karlo svira ukulele dok njihov psić Mile odmara pokraj njih.

"Kad sam mislio da ništa nema smisla, dogodila mi se najljepša stvar u životu", napisao je Karlo u opisu videa, jasno dajući do znanja koliko mu Kaja znači.