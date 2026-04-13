Karlo otkrio kako su Kaja i on provodili vrijeme dok su se skrivali: 'Kad sam mislio da ništa nema smisla, dogodila mi se najljepša stvar u životu'

Peta sezona popularnog reality showa "Gospodin Savršeni" nedavno je završila, a gledatelji su s nestrpljenjem pratili hoće li ljubav između glavnog protagonista i njegove odabranice potrajati i nakon što se kamere ugase. Profesionalni rukometaš Karlo svoju je ružu u finalu dao surferici Kaji Casar, a sada je na TikToku potvrdio da je njihova romansa stvarna i jača no ikad.
Dirljivom objavom, Karlo je sa svojim pratiteljima podijelio kompilaciju privatnih trenutaka s Kajom, snimljenih u periodu dok su svoju vezu morali skrivati od javnosti.
Video, koji je u kratkom roku prikupio više od 300.000 pregleda i gotovo 22.000 lajkova, prikazuje isječke njihove svakodnevice daleko od kamera. Od nazdravljanja vinom u elegantnom restoranu, strastvenih poljubaca na balkonu s pogledom na planine, do opuštenih trenutaka u zajedničkom domu gdje Karlo svira ukulele dok njihov psić Mile odmara pokraj njih.
"Kad sam mislio da ništa nema smisla, dogodila mi se najljepša stvar u životu", napisao je Karlo u opisu videa, jasno dajući do znanja koliko mu Kaja znači.
Ljubav koja je prebrodila tajnu
Ova objava nije samo romantična gesta, već i potvrda onoga o čemu se šuškalo tjednima. Par je svoju vezu morao tajiti čak 218 dana, od završetka snimanja do emitiranja finalne epizode. Kako su nedavno otkrili, njihova veza je toliko ozbiljna da su započeli zajednički život u Zagrebu. Kaja se zbog ljubavi preselila s Tenerifa, gdje je živjela prije showa, kako bi s Karlom izgradila zajedničku budućnost.
Video prikazuje i njihovu avanturističku stranu kroz vožnju ATV-om, posjet akvariju i ples u noćnom klubu, dokazujući da dijele mnogo više od privlačnosti pred kamerama. Njihova priča rezonirala je s brojnim gledateljima, a komentari ispod objave preplavljeni su čestitkama i lijepim željama.
"Volim te najviše", kratko je prokomentirala Kaja, a njezin je komentar prikupio više od 600 lajkova. Brojni pratitelji su izrazili sreću što je njihova ljubav stvarna. "Jako mi je drago zbog vas, jer niste raskinuli poslije showa", napisala je jedna korisnica. Drugi su dodali: "Predivni ste za vidjeti, koliko emocija... ljubavi... pažnje... ljubav pobjeđuje sve... čestitke".
