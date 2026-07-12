Karlo otkrio nepoznati detalj o Kaji: 'Prije showa sam je zapratio na Instagramu 15 puta i otpratio, a ona mi nije htjela uzvratiti'

Karlo i Kaja zaljubili su se u showu 'Gospodin Savršeni' . Kemija između njih bila je vidljiva već na prvom spoju, a tijekom showa njihov se odnos razvijao prirodno i bez drame. Kaja i Karlo su sada sa Story otkrili kako njih život izgleda nakon showa.

Par danas živi zajedno u Zagrebu, a kako su ispričali, odluka o zajedničkom životu došla je spontano. Karlo je otkrio da se sve dogodilo brže nego što je očekivao, pogotovo jer je ranije govorio kako se više ne želi seliti iz Zagreba. "Mislim da je nama to skroz brzo krenulo i nekako je bilo spontano. Ja sam iz Zagreba, volim Zagreb, rekao sam da se više neću seliti. Ona je to prihvatila, mislim da je sad lijepo da se privikla, pogotovo sada kad napokon možemo biti skupa da svi vide, jer pet mjeseci nismo smjeli biti. Tako da mislim da je sad sve OK i da nam dosta dobro ide", rekao je Karlo.

Kada je riječ o životu pod istim krovom, priznali su da se ne svađaju često, no postoji jedna sitnica koja je u početku znala zasmetati Kaji. "Jedino što je on jako spor ujutro, a ja sam jutarnji tip. I onda sam se prvih par mjeseci malo živcirala, ali sad sam prihvatila da je to tako", rekla je kroz smijeh.