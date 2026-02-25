Emisije
Gospodin Savršeni

Karlo pao u drugi plan? Lara otvoreno priznala: 'Nikad nisam osjećala ovakvu konekciju kao s Petrom'

Nakon zamjene timova, Lara ne skriva svoje simpatije prema Petru

25.02.2026 22:45

Larin i Karlov odnos krenuo je odlično, iako mu je Lara zamjerila što ju je ostavio na spoju nakon što je Sofija upala na dejt.

Vrijeme provedeno s Petrom otkrilo je novu dimenziju. Iako je naglašavala kako s Karlom dijeli mnogo sličnosti, priznala je da s Petrom osjeća jaču povezanost. "Bila sam super s Karlom, procvjetala sam, ali ja mislim da to nije bilo to. Mislim da ja i Petar imamo više konekcije nego ja i Karlo", otkrila je, dodavši kako ne zna što je čeka kada se timovi vrate u prvobitno stanje.

Petar i Lara, Gospodin Savršeni
Petar i Lara, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Imamo jako puno toga zajedničkog i drago mi je što sam ga osvojila jer ja mislim da ja nikad nisam osjećala ovakvu konekciju, osim prema Petru", dodala je Lara.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

