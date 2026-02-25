Karlo pao u drugi plan? Lara otvoreno priznala: 'Nikad nisam osjećala ovakvu konekciju kao s Petrom'

Larin i Karlov odnos krenuo je odlično, iako mu je Lara zamjerila što ju je ostavio na spoju nakon što je Sofija upala na dejt.

Vrijeme provedeno s Petrom otkrilo je novu dimenziju. Iako je naglašavala kako s Karlom dijeli mnogo sličnosti, priznala je da s Petrom osjeća jaču povezanost. "Bila sam super s Karlom, procvjetala sam, ali ja mislim da to nije bilo to. Mislim da ja i Petar imamo više konekcije nego ja i Karlo", otkrila je, dodavši kako ne zna što je čeka kada se timovi vrate u prvobitno stanje.