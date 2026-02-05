Emisije
Gospodin Savršeni

Karlo podigao Nušu u naručje! Anastasia ostala povučena u pozadini: 'Ne smatram se osobom koja se nameće'

U vili 'Gospodina Savršenog' rijetko kad vlada mir, a posljednji grupni spoj unio je dozu filmske akcije. Djevojke su dobile priliku sudjelovati u tematskom foto sessionu gdje su se Karlo i Petar pojavili u ulogama legendarnih superjunaka, spremni spasiti dame u nevolji. I dok su neki uživali u blicevima fotoaparata, drugima je ovo bila prilika za testiranje granica i pokazivanje prave osobnosti

RTL.hr
05.02.2026 22:00

Atmosfera je od samog početka bila nabijena uzbuđenjem. Djevojke su se našle pokraj pokvarenog automobila, glumeći bespomoćnost dok su čekale svoje spasitelje. "Tema je bila da smo mi djevojke koje treba spasiti na neki način. Mi smo doživjele neku nezgodu, nama je pokvaren auto i stoji sa strane, i onda njih dvojica dolaze kao superheroji", objasnile su. Karlo se pojavio u kostimu Supermana, a Petar kao mračni vitez, Batman, što je odmah izazvalo podijeljene reakcije i otvorilo raspravu o preferencijama.

Snimanje je proteklo u zabavnom tonu, a djevojke su se trudile ostaviti što bolji dojam, svjesne da svaki trenutak pred kamerama može biti presudan. Dok su se jedne potpuno prepustile ulozi i uživale u interakciji s maskiranim neženjama, druge su profesionalnije pristupile zadatku, što nije promaklo pažljivom oku Savršenih.

'Ne smatram se osobom koja se nameće'

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nuša i Karlo su na snimanju imali posebne trenutke. Karlo ju je podigao u naručje, a njih dvoje nisu prestali smijati i zadirkivati se, što je izazvalo iskrene osmijehe i stvorilo opuštenu atmosferu. Činilo se kao da je njihov trenutak jedinstven, a međusobna kemija bila očita. S druge strane, Anastasia je ostala sa strane, distancirana i povučena. "Ne smatram se osobom koja se nameće, pa mi je bilo teško u ovoj situaciji. Nije to bilo kao da sam osjećala ljubomoru, već mislim da su druge djevojke opuštenije i bolje se snalaze u ovakvim trenucima", rekla je Anastasija, govoreći o tome kako je doživjela dinamiku snimanja.

Nuša nije previše razmišljala o tome što ostale djevojke misle o njenoj interakciji s Karlom. "Nisam obraćala pažnju na to kako su druge cure gledale našu pozu. Možda su bile ljubomorne, možda nisu, iskreno, nisam se time bavila", izjavila je Nuša, jasno pokazujući da je bila fokusirana na trenutak s Karlo.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

