Karlo povrijedio jednu djevojku! 'Ovo nisam zaslužila. Razmišljam da odem kući'

Karlo provodi večer u društvu dviju kandidatkinja, no razvoj situacije kod jedne od njih budi snažno razočaranje. Ono što započinje kao ugodno druženje, ubrzo prerasta u trenutak koji dovodi do preispitivanja svega.
"Ja ovo nisam zaslužila", priznaje kroz suze, ne skrivajući koliko ju je situacija pogodila. Dodaje kako se osjeća povrijeđeno i neshvaćeno te otvoreno razmišlja o odlasku. "Razmišljam da idem kući. Takav tretman u privatnom životu ne bih dopustila."
S druge strane, Karlo smatra da iza njegove odluke stoje dublji razlozi te poručuje kako će njezin trenutak tek doći". No pitanje je – hoće li ona imati snage i strpljenja ostati?
