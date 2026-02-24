Emisije
Gospodin Savršeni

Karlo povrijedio jednu djevojku! 'Ovo nisam zaslužila. Razmišljam da odem kući'

U novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' emocije dosežu vrhunac, a jedan spoj pokreće lavinu reakcija

RTL.hr
24.02.2026 08:00

Karlo provodi večer u društvu dviju kandidatkinja, no razvoj situacije kod jedne od njih budi snažno razočaranje. Ono što započinje kao ugodno druženje, ubrzo prerasta u trenutak koji dovodi do preispitivanja svega.

"Ja ovo nisam zaslužila", priznaje kroz suze, ne skrivajući koliko ju je situacija pogodila. Dodaje kako se osjeća povrijeđeno i neshvaćeno te otvoreno razmišlja o odlasku. "Razmišljam da idem kući. Takav tretman u privatnom životu ne bih dopustila."

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

S druge strane, Karlo smatra da iza njegove odluke stoje dublji razlozi te poručuje kako će njezin trenutak tek doći". No pitanje je – hoće li ona imati snage i strpljenja ostati?

Show 'Gospodin Savršeni' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

