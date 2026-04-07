Gospodin Savršeni

Karlo pred Kajom flertao s konobaricom! 'U stvarnom životu to nikada ne bih dopustila'

U napetoj završnici popularnog reality showa, dok djevojke s nestrpljenjem iščekuju posljednju ceremoniju ruža, Karlo i Petar, odlučili su podići uloge na neočekivan način

07.04.2026 22:00

Umjesto romantičnih spojeva koji bi im olakšali finalnu odluku, djevojke su se našle usred pomno orkestriranog eksperimenta osmišljenog da testira njihove granice, strpljenje i iskrenost. Međutim, ono što je zamišljeno kao test karaktera, za mnoge se pretvorilo u izvor frustracije, suza i dubokog preispitivanja.

Kaja, Gospodin Savršeni
FOTO: RTL

Kaja je iskusila test ljubomore kada je Karlo počeo otvoreno flertati s konobaricom. Prvo je bio bezobrazan prema konobarici, a zatim je rekao da je zgodna. Konobarica je tada počela flertati s Karlom pred Kajom.

Iako je ostala pribrana, kasnije je priznala: "U stvarnom životu to nikada ne bih dopustila. Mislim da to pokazuje da nemaš poštovanja prema meni."

Finalni tjedan 'Gospodina Savršenog' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

