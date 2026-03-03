Karlo siguran u Helenu i Kaju: 'To su dvije cure kojima vjerujem i znao sam da neće promijeniti stranu'

Ulje na vatru dolila je Karlova odluka kome će dodijeliti ružu imuniteta. Iako su mnogi očekivali da će ona pripasti Heleni, Karlo je iznenadio sve i ružu dao Anastasiji. Smatrao je da će se Helena više svidjeti Petru, dok je Anastasiju želio "zaštititi" od Petrovog utjecaja.

Nakon tjedana podjela i timske dinamike, u vili popularnog showa 'Gospodin Savršeni' dogodio se preokret koji je uzdrmao temelje dosadašnjih odnosa. Objavljeno je ukidanje timova, što znači da djevojke više nisu vezane za Karla ili Petra , već se svaka bori za sebe. Djevojke su provele nekoliko dana sa Savršenim iz suprotnog tima, a Karlo je sada htio doznati kako se Kaja i Helena osjećaju.

Ova odluka teško je pala Heleni. "Nije me to iznenadilo jer vidim između njih neku konekciju, ali nisam razumjela kako je on to objasnio," priznala je, dodavši kako je i sama bila u nesigurnoj poziciji te smatra da je jednako zaslužila ružu. "Ja sam to zaslužila, ja mislim," rekla je vidno povrijeđena, ističući kako Karlo očito ne razumije kroz što prolazi.

Karlo je kasnije priznao da se nije bojao da će se Kaja i Helena okrenuti Petru. "Nisam se bojao da su Helena i Kaja promijenile mišljenje o meni jer su to dvije cure kojima ja iznimno vjerujem i uopće me nije brinulo hoće li promijeniti stranu", zaključio je Petar.

