Katarina za RTL.hr o ispadanju i Petru: 'Razočarao me'

Katarina je u showu 'Gospodin Savršeni' bila u Petrovom timu, a on ju je vrlo rano izbacio iz showa. Zapravo, o njezinom ispadanju odlučivale su djevojke te prelomile da je upravo ona ta. Za RTL.hr je otkrila što danas misli o Petru te je li zamjerila djevojkama njihov potez.
Petar te je pozvao na razgovor tijekom cocktail-partyja kako bi razjasnio nesuglasice koje su se pojavile. Kako si se osjećala u tom trenutku? Jesi li bila iznenađena što ti je iznio primjedbu na tvoje ponašanje prema Smiljani?
Razočarao me jer nije saslušao moju stranu priče nego se samo pitao kako se osjeća jedna strana.
Je li te Petar povrijedio tijekom tog razgovora?
I da sam vidjela nešto više od prijateljstva, poslije našeg razgovora - vidjela sam samo poznanstvo.
Jesu li te djevojke povrijedile time što su divlju ružu dale Ani?
Većina djevojaka se više sprijateljila sa mnom, ali ne zamjeram im jer su donijele dobru i korektnu odluku. Ana se možda vidjela s njim, ja nisam, tako da je sve onako kako treba biti. To je kraj u showu, ali novi ispravan početak za mene.
Jesi li očekivala da ćeš na kraju ostati među zadnje dvije djevojke bez ruže?
Čim je Petar prozvao pet djevojaka među kojima nisam bila ja, znala sam kako stoje stvari, a zapravo sam to i osjetila tijekom našeg razgovora.
Po čemu ćeš pamtiti svoje iskustvo u showu?
Iskustvo u showu bilo je nešto novo za mene, ostale su uspomene, neka dalja prijateljstva, nova poznanstva, neki vjetar u leđa za nešto dalje. Najbitnije je da sam naučila tko sam, što sam, da sam mnogo drugačija od drugih, neću reći posebna, ali imamo različite poglede na svijet. Iz toga sam izašla jača, izdvojila sam dobro od lošeg i najbitnije - imala sam najiskrenije namjere i išla srcem!