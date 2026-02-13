Katarina za RTL.hr o ispadanju i Petru: 'Razočarao me'

icon-close

Katarina je u showu 'Gospodin Savršeni' bila u Petrovom timu, a on ju je vrlo rano izbacio iz showa. Zapravo, o njezinom ispadanju odlučivale su djevojke te prelomile da je upravo ona ta. Za RTL.hr je otkrila što danas misli o Petru te je li zamjerila djevojkama njihov potez.

Petar te je pozvao na razgovor tijekom cocktail-partyja kako bi razjasnio nesuglasice koje su se pojavile. Kako si se osjećala u tom trenutku? Jesi li bila iznenađena što ti je iznio primjedbu na tvoje ponašanje prema Smiljani?

Razočarao me jer nije saslušao moju stranu priče nego se samo pitao kako se osjeća jedna strana.

Je li te Petar povrijedio tijekom tog razgovora?

I da sam vidjela nešto više od prijateljstva, poslije našeg razgovora - vidjela sam samo poznanstvo.

icon-expand Katarina, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Jesu li te djevojke povrijedile time što su divlju ružu dale Ani?

Većina djevojaka se više sprijateljila sa mnom, ali ne zamjeram im jer su donijele dobru i korektnu odluku. Ana se možda vidjela s njim, ja nisam, tako da je sve onako kako treba biti. To je kraj u showu, ali novi ispravan početak za mene.

Jesi li očekivala da ćeš na kraju ostati među zadnje dvije djevojke bez ruže?

Čim je Petar prozvao pet djevojaka među kojima nisam bila ja, znala sam kako stoje stvari, a zapravo sam to i osjetila tijekom našeg razgovora.

icon-expand Katarina, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Po čemu ćeš pamtiti svoje iskustvo u showu?