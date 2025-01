Klanovi u vili su tu, a djevojke otkrile zašto ih Laura nervira: 'Čemu to? Smiri se sve ok...'

''Ja to poštujem, jedino što ne volim je prenemaganje koje radi dok priča. Volim da normalno nešto govori jer ako se prenemaže to izgleda bez veze'', komentirala je Sarah.

Jutro nakon Laurinog spoja sa Šimom glavna tema za doručkom su bili upravo njih dvoje, to jest što su radili na spoju i kako im je zapravo bilo s obzirom na to da Laura nije bila rječita.

Maja Š.i Sarah su se izdvojile od ostalih djevojaka pričati nasamo. ''Mislim da se ona i ja izdvajamo od drugih cura jer smo stvarno prirodne i opuštene, spontane. Nije da se u svakom trenutku brinemo kako ćemo izgledati i što ćemo reći. Dok ostale djevojke nisu baš takve, a posebno Laura. Nama to ne odgovara'', objasnila je Maja Š., a s njom se složila i Sarah.

''Uvijek želim zaštiti svoj mir i zbog toga se družim s ljudima koje pridonose mom miru da se ne moram pretvarati, s većinu djevojaka to moram jer očito onda ne bih bila prihvaćena'', objasnila je Sarah.

Također, Maja Š. i Sarah su primijetile još jednu stvar koja ih nervira. ''Laura priliko pričanja radi razne grimase. Čemu to? Smiri se sve ok... To su stvari koje me nerviraju kod nje, mislim da bi se trebala opustiti'', komentirale su Maja Š. i Sarah. ''Ispast ćemo kao da smo ljubomorne, a nismo'', dodale su.

