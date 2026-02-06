Koje su sve djevojke dobile spoj u prvom tjednu 'Gospodina Savršenog'?

Petar je na prvom cocktail-partyju podijelio dvije bijele ruže i pozvao na spoj Jelenu M. i Moniku. Nakon toga je svoj spoj nastavio s Monikom, čime je pokazao da želi više vremena provesti upravo s njom. Monika je na spoju dobila crvenu ružu što znači da je sigurna na ceremoniji ruža.

Karlo je također podijelio dvije bijele ruže – Kaji i Matei te ih pozvao na grupni spoj. Nakon spoja, nastavio je druženje s Kajom, koja je kasnije dobila crvenu ružu, potvrđujući da mu je posebno važna i da je i ona sigurna u showu.