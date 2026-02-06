Emisije
Gospodin Savršeni

Koje su sve djevojke dobile spoj u prvom tjednu 'Gospodina Savršenog'?

Prvi tjedan nove sezone 'Gospodina Savršenog' donio je prve ozbiljne spojeve i mnoga uzbuđenja

RTL.hr
06.02.2026 16:00

Petar je na prvom cocktail-partyju podijelio dvije bijele ruže i pozvao na spoj Jelenu M. i Moniku. Nakon toga je svoj spoj nastavio s Monikom, čime je pokazao da želi više vremena provesti upravo s njom. Monika je na spoju dobila crvenu ružu što znači da je sigurna na ceremoniji ruža.

Karlo je također podijelio dvije bijele ruže – Kaji i Matei te ih pozvao na grupni spoj. Nakon spoja, nastavio je druženje s Kajom, koja je kasnije dobila crvenu ružu, potvrđujući da mu je posebno važna i da je i ona sigurna u showu.

Prvi grupni dejt bio je foto session. Karlo je pozvao Nušu, Anastasiju i Antonelu, no spoj nastavio je s Anastasijom. Unatoč nastavku razgovora, ona nije dobila ružu nakon tog susreta.

Petar je s druge strane na isti grupni dejt pozvao Maju, Smiljanu i Mašu. Njegov spoj koji je nastavio dalje bio je s Majom, i ona je dobila crvenu ružu, što znači da je i ona među sigurnim kandidatkinjama u showu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

