Gospodin Savršeni

Kome će na kraju dati svoje srce? Gospodin Savršeni Karlo raspametio fotkom s Krete

Dok se bliži završnica showa 'Gospodin Savršeni', Karlo Godec objavio je fotku koja je odmah zapalila društvene mreže, a gledatelji se pitaju kome će na kraju pripasti njegovo srce

03.04.2026 11:00

Jedan od aktualnih Gospode Savršenih, Karlo Godec, ponovno je privukao pažnju, ovaj put ne dramom u showu, već objavom koja odiše avanturom i samopouzdanjem.

Na fotografiji snimljenoj na Kreti, Karlo pozira na brodu u gotovo filmskom izdanju uz opušteni osmijeh i poruku: "Live your life".

Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

U showu ostale tri djevojke

No, dok izvan kamera uživa u sunčanim trenucima i atraktivnim kadrovima, u showu situacija postaje sve napetija.

Kako se bliži velika završnica emisije 'Gospodin Savršeni', Karlo mora donijeti najvažniju odluku. U njegovom srcu, ali i u igri, ostale su još tri kandidatkinje - Kaja, Nuša i Helena.

S Kajom je kemija bila očita od samog početka, dok se odnos s Helenom razvijao sporije, ali s puno emocija. Nuša se, s druge strane, profilirala kao tiša, ali stabilna opcija koja sve više dolazi do izražaja.

Kaja, Nuša, Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Koga će na kraju osvojiti?

Upravo zato ova nova objava dodatno intrigira gledatelje, jer dok Karlo na društvenim mrežama djeluje bezbrižno i samouvjereno, u showu ga čeka odluka koja će obilježiti kraj njegove ljubavne priče.

Hoće li presuditi strast, sigurnost ili nešto treće - tek ćemo vidjeti. 

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

