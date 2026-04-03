Kome će na kraju dati svoje srce? Gospodin Savršeni Karlo raspametio fotkom s Krete

Jedan od aktualnih Gospode Savršenih, Karlo Godec, ponovno je privukao pažnju, ovaj put ne dramom u showu, već objavom koja odiše avanturom i samopouzdanjem.
Na fotografiji snimljenoj na Kreti, Karlo pozira na brodu u gotovo filmskom izdanju uz opušteni osmijeh i poruku: "Live your life".
U showu ostale tri djevojke
No, dok izvan kamera uživa u sunčanim trenucima i atraktivnim kadrovima, u showu situacija postaje sve napetija.
Kako se bliži velika završnica emisije 'Gospodin Savršeni', Karlo mora donijeti najvažniju odluku. U njegovom srcu, ali i u igri, ostale su još tri kandidatkinje - Kaja, Nuša i Helena.
S Kajom je kemija bila očita od samog početka, dok se odnos s Helenom razvijao sporije, ali s puno emocija. Nuša se, s druge strane, profilirala kao tiša, ali stabilna opcija koja sve više dolazi do izražaja.
Koga će na kraju osvojiti?
Upravo zato ova nova objava dodatno intrigira gledatelje, jer dok Karlo na društvenim mrežama djeluje bezbrižno i samouvjereno, u showu ga čeka odluka koja će obilježiti kraj njegove ljubavne priče.
Hoće li presuditi strast, sigurnost ili nešto treće - tek ćemo vidjeti.
Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.