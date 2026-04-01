Gospodin Savršeni

Kome smetaju prešućeni poljupci, a tko je spreman na sve: 'Lagala bih kad bih rekla da sam sretna'

Novo jutro u vili počinje komentiranjem aktualne situacije i taktika, a više nitko ne želi popustiti ili tražiti opravdanja

01.04.2026 13:16

Neke djevojke su postale malo bezobraznije, neke su frustrirane. Totalni kaos je u kući", smatra Soraya.

Na prošlom cocktail partyju dvije djevojke zaradile su Petrove i Karlove poljupce. To nekima itekako smeta i traže objašnjenje.

Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ona sebe stvarno vidi u finalu i kao pobjednicu, nije joj to sjelo", komentirala je svoju ljubomornu suparnicu Kaja.

Zbog novog spoja Savršeni i djevojke ponovno će se maskirati i krenuti u potragu za ljubavi. Neke djevojke u toj će igri pokušati dati sve od sebe, jer nagrada je itekako primamljiva, pa će skakati, penjati se, trčati i grabiti. Jedna će se djevojka pokušati nametnuti na svoj način, humorom, plesnim pokretima i sitnim podbadanjima, što će rijetkima sjesti.

Soraya i Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Njezin pristup je definitivno pogrešan i jako loš i neće dobro završiti!" smatra Monika.

A kad Karlo i Petar odaberu djevojke s kojima žele završiti dan, atmosfera će itekako splasnuti: Lagala bih kad bih rekla da sam sretna jer stvarno nisam."

Solo dejtovi s odabranicama bit će u znaku iskrenih priznanja i dobrog humora, a jedna će djevojka konačno biti spremna iskazati svoje osjećaje koje je dugo skrivala. A je li se u međuvremenu dogodio i novi poljubac daleko od očiju drugih?

Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

U isto vrijeme, djevojke u vili bit će raspoložene za raspravu jer kako odnosi sa Petrom i Karlom napreduju, prijateljstva su sve više na kušnji.

Imaš li mi možda nešto za reći? Znaš ti dobro! Samo tražim potvrdu!" upitat će jedna kandidatkinja svoju prijateljicu.

To je na meti kritika, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras u 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Pred Karlom i Petrom su najveće odluke dosad! Uoči same završnice čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

