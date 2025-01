Kreativna producentica 'Gospodina Savršenog' otkrila zašto je odabrala baš Šimu i Miloša: 'On je izuzetan gospodin. Drago mi je što smo ga pronašli'

icon-close

Radila je na brojnim ljubavnim formatima na RTL-u, a ove je godine zaslužna za kreativnu produkciju projekta 'Gospodin Savršeni'. Kreativna producentica Ivana Šimac, ouči izlaska prve epizode u ponedjeljak na platformi Voyo, otkrila je za RTL.hr pojedinosti sa snimanja. Na grčkom otoku ljubavi Rodosu produkcijska ekipa provela je skoro dva mjeseca, zajedno s djevojkama i Šimom i Milošem. Veliki izazov, a sve kako bi gledatelji dobili najbolji proizvod ispunjen iskrenim emocijama i ono čemu se svi najviše nadamo - velikom ljubavi. Kako to da ste odabrali Grčku, odnosno otok Rodos, za novu sezonu 'Gospodina Savršenog'? Htjeli smo nešto novo za četvrtu sezonu, krenuli smo odmah jako. Razmišljali smo o Hrvatskoj, međutim, nije nije tajna da smo već bili na Braču, Visu i ovo je korak dalje - da idemo negdje vani. S obzirom na to da je snimanje bilo u drugoj zemlji, jeste li naišli na određene poteškoće? Teškoće su najviše bile logistički. Ne bih se o tome usudila govoriti jer bi o tome mogao više reći moj kolega, izvršni producent projekta Oto Kosovel. Ono što znam i u što sam upućena je to da smo neku rekvizitu iz Hrvatske morali dovesti do otoka Rodosa. Morali smo unaprijed neke stvari rezervirati. Nekad je cijeli avion bio naš produkcijski.

icon-expand Šime, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ove sezone imamo i dvojicu 'Gospodina Savršena'. Kako to da ste se za to odlučili? Nisu novost u svijetu, onaj koji prati format zna da diljem svijeta da postoji takva novost koja je uvedena nakon pandemije. Nakon više od 20 godina postojanja tog formata na tržištu, društvene norme su naredile da, taj trenutak kad se više žena bori samo za jednog muškarca, ne drži baš vodu. Možemo potvrditi da, kada daš moć i u ruke gledatelja, priča postane zanimljivija. To je poanta, da i djevojke dobivaju moć u svoje ruke. Po kojom principu ste ih birali? Nakon toliko godina koliko radim ljubavne formate, jedan od glavnih kriterija kada pitate ženu na castingu što mora imati idealan muškarac, većina će vam reći da bude visok. To je odgovor u više od 90 posto slučajeva. Smatram da 'Gospodin Savršeni' prvenstveno mora biti visok. Je li to zbog tog osjećaja zaštite ili sigurnosti, to bi psiholozi bolje objasnili. Naravno, mora biti ekstrovert, to ne znači da mora biti nametljiv i da ne zna kada treba prepustiti riječ djevojci, ali definitivno treba biti netko tko rado priča o sebi, tko nema problema objasniti koje je njegovo zaleđe, otkuda dolazi... Treba imati manire, poštovati žene, treba imati poštovanje koje se osjeti iz pristupa i načina komunikacije. Naravno, nećemo se lagati, mora biti zgodan.

icon-expand Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

A djevojke? Prije svega, moraju imati volju i ambiciju sudjelovati u tako nečemu. Ludost je dovesti nekoga tko je prisiljen ili zbog određene životne situacije nije svjestan što ovaj projekt iziskuje. Osim što je to zasigurno avantura za cijeli život, uspomena i prilika za stvaranje prijateljstva, bitna je i disciplina, snimanja traju dugo, gotovo svaki dan. Od 56 dana na otoku imali su svaki treći slobodan dan, a i tada se snimao dodatan sadržaj. Uvijek se nešto događa u vili, uvijek moraju imati na umu da na kraju krajeva proizvodimo dobar sadržaj. Njemu je svrha pronaći ljubav, to im uvijek želimo, ali postoji produkcijski plan kojeg svi moramo poštovati. Jesi li već na početku, prema njihovim profilima, mogla dokučiti kakav će biti ishod, odnosno tko će završiti zajedno? Imam dosta dobru intuiciju, dosta često mogu procijeniti tko će završiti skupa. Nisam dosad pogriješila, samo ću to reći. Uvijek bude iznenađenja jer postoji energija među ljudima koja se stvori tijekom snimanja. Kakav je Šime? Šime je veliki potencijal. Često me iznenadi to da smo mi kao produkcijski tim RTL-a uspjeli pronaći nekoga tko je Šime. Izuzetan mladi gospodin, on zaista jest takav. Nije prijetvoran, on je autentičan, nije podložan materijalnim izazovima današnjice. Toliko je prizemljen, dobar, ima lijepe odgojne manire i iskoristit ću priliku zahvaliti njegovim roditeljima što su odgojili tako krasnog mladića.

icon-expand Šime i Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: RTL