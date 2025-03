Kreativna producentica Ivana Šimac o scenama u 'Gospodinu Savršenom': 'Bilo kakva insceniranost šteti projektu'

Kreativna producentica 'Gospodina Savršenog' Ivana Šimac je za Index.hr otkrila više o scenama u showu, to jest odgovorila na vječnu dilemu gledatelja: Jesu li scene inscenirane? "Ovo je vjerojatno najčešće pitanje koje bilo tko od nas iz produkcijskog tima dobije. Nisu. Bilo kakva insceniranost i usiljenost najviše šteti samom projektu jer ljudi to prepoznaju i ljudi od toga zaziru. Ako smo prisiljeni nešto inscenirati, znači da imamo neuspješan projekt. Dok god znate da je nešto gledano i uspješno, znajte da je to baš zato što je realno i stvarno", rekla je Ivana za Index.hr i komentirala da se tako publika povezuje s kandidatima, poistovjećuje s njihovim pričama te je znatiželjna kako će se dalje priča razvijati, a ono što je ključno je dobar casting.

''To što možda mislite kako je nemoguće da se netko tako ponaša ili priča je samo zato što vi to ne biste rekli ili učinili, to ne znači da netko drugi ne bi'', rekla je Ivana. Također je za Indeks.hr otkrila kako snimanja počinju svako jutro oko osam sati. "Produkcijski tim se sastaje ranije kako bismo prošli lokacije, pripremili logistički sve potrebno za set taj dan i prošli sa Savršenima pitanja poput: 'Jesmo li pripremili sve što ste danas zamislili za svoje spojeve?' Ne želimo da nam išta promakne'', otkrila je.

Djevojke se do tada već probude i doručkuju, a sve se prati kamerama. One dane kad se snimaju cocktail partyji i ceremonije ruža, snimanje traje dulje s obzirom na to da je noćno snimanje, puno događanja i izjava u kojima se komentira sve što se dogodilo u realnom vremenu. "Da bismo gledateljima isporučili najbolji i najzanimljiviji sadržaj, djevojke, Savršeni i cijeli produkcijski tim disciplinirano i fokusirano snimaju i po 15 sati na dan", otkrila je Ivana, a snimalo se 56 dana.

"Toliko smo proveli zajedno, udaljeni od obitelji, prijatelja, svakodnevice. Dovoljno je to vremena da shvatiš kako je dobar tim početak i kraj svake uspješne priče'', zaključila je Ivana.

