Kreativna producentica Ivana Šimac o Šiminom napuštanju seta: 'Ustala sam iz režije i pošla k njemu...'

Na prvoj ceremoniji ruža nitko od djevojaka nije ispao, i to samo zato što je ' Gospodin Savršeni ' Šime odlučio promijeniti pravila. Naime, Glorija i Sarah su posljednje ostale bez ruže. Glorija je tada priznala kako bi joj, ako ispadne prva, to jako udarilo na ego. No Šime je sve iznenadio.

"Već se u prvoj epizodi dogodila ova reality situacija. Nitko nije ispao...", komentirala je kreativna producentica Ivana i dodala:

"To je prvi put ikada da nam Gospodin Savršeni nije nikoga izbacio - to je jako važna situacija i sami licencori su od nas tražili da im pokažemo tu nesvakidašnju situaciju. Obično je praksa da do prve ceremonije ruža Gospodin Savršeni upoznaje djevojke. One znaju da je i odgovornost na njima, da su i one te koje se trebaju izboriti za svoje vrijeme, a ako to ne uspiju - znaju da su ugrožene, odnosno, da bi već prvu večer mogle napustiti vilu. Gospodin Savršeni također dijeli i ružu prvog dojma, ovoga puta to je bila bijela ruža koja je osiguravala i prvi pojedinačni spoj koji je dobila Ana", objasnila je Ivana i osvrnula se na Šimu.

"Što se tiče Šime, znali smo da uzimamo muškarca koji ima čvrst karakter i mišljenje, što mu zapravo daje na važnosti kod djevojaka i mislim da će to biti ključno u razvoju sezone, to jest, zašto je toliku pozornost, pa čak i zaljubljenost, izazvao kod djevojaka. To je bila nepredvidiva situacija na koju nismo računali i koja nam se dogodila dok smo snimali ceremoniju ruža", objasnila je Ivana i osvrnula se na komentare da je navedeno iscenirano.

"Ovo je reality format - on ima okvire, ali nema pravila. Dakle, u bilo kojem trenutku moramo biti spremni da će se nešto takvo može dogoditi", objasnila je Ivana i otkrila kako je to sve izgledalo.

"Bili smo u režiji, Šime je otišao s ceremonije ruža, ja sam ustala iz režije i krenula prema njemu, a snimatelj je pratio cijelu situaciju. Šime je pokazao stav i tada sam samo željela da se osjeća dobro i sigurno, a i djevojke da vide koliko je on dobar i iskren dečko", objasnila je Ivana.