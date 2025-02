Kreativna producentica Ivana Šimac za RTL.hr o incidentu s Majom Š. i Sarom: 'Radilo se o pucanju uslijed izloženosti...'

icon-close

Na posljednjem cocktail partyju izbila je svađa između djevojaka. Naime, doznalo se da su Maja Š. i Sarah izbacile Marinu iz sobe te joj čak stavljale i smeće na krevet, a sve djevojke su stale u obranu Marine zbog čega su se Sarah i Maja Š. uvrijedile i povukle u svoje odaje. Tada je kreativna producentica Ivana Šimac htjela razgovarati s njima, ali je dobila grubu odbijenicu. Sada je Ivana za RTL.hr otkrila što se to dogodilo i kako je na kraju riješila problem. ''Djevojke su prije svega u svojevrsnoj izolaciji, često dok pristupamo showu kao gledatelji i kada ih vidimo kako uživaju na suncu, u prostranoj vili s bazenom, zapravo zaboravljamo, pogotovo u današnje vrijeme, da su generacije od 20 do 30 godina na neki način srasle s tehnologijom, mobitelima i laptopima, a tamo one nemaju pristup tome. Dakle, one su 0-24h posvećene međuljudskim odnosima. Bilo na spojevima sa samim Gospodinom Savršenim ili u vili međusobno'', objasnila je Ivana koja navedeno potpuno razumije.

Ivana Šimac, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

''Samim time, kao producentu, nije mi strano da dođe do eskalacije. Nekada su to emocije koje pokušavamo suspregnuti i staviti u okvire, ali prije ili kasnije jednostavno dođe do pucanja, što je po meni potpuno ljudski'', objasnila je Ivana i dodala kako je produkcija spremna na takve situacije. ''Mi kao produkcija smo uvijek spremni na to, uvijek smo uz njih, od početka još i dok je sve uredu i dok traje početna euforija, nekoliko puta na dan naglašavamo da nam se obrate, da pričaju, pitaju ako im nešto nije jasno. Međutim, dok se ne nađeš u toj situaciji ne možeš znati koliko je intenzivno s nepoznatim ljudima dijeliti sobu, životni prostor, na kraju krajeva i boriti se za pozornost muškarca za kojega su sve zainteresirane, u ovom slučaju za dva muškarca'', objasnila je i otkrila što je se dogodilo i što je planirala u tom trenutku napraviti.

Sarah, Maja Š. i Ivana Šimac, Gospodin Savršeni FOTO: RTL