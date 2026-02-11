Ksenija i Josip iz 'Ljubav je na selu' pridružili se viralnom trendu: 'Kud' svi, tu i mali Mujo!'

Ovaj trend brzo se proširio, a pridružili su mu se i Ksenija i Josip iz popularne emisije 'Ljubav je na selu' . Ksenija je na svom Facebook profilu objavila svoju i Josipovu karikaturu, koju je s veseljem podijelila s fanovima. "Kud' svi, tu i mali Mujo", napisala je uz objavu, izazvavši oduševljenje svojih pratitelja.

Podsjetimo, Ksenija i Josip Đ. su par koji je svojom iskrenom i emotivnom pričom osvojio srca gledatelja u posljednjoj sezoni popularnog showa 'Ljubav je na selu', a njihova ljubav traje i danas.

Od prvog je trenutka bilo jasno da između Ksenije i Josipa postoji posebna kemija. Ksenija je otvoreno priznala da je osjetila "leptiriće u trbuhu, nervozu i lagano uzbuđenje" svaki put kad bi ugledala šarmantnog farmera, a ni Josip nije skrivao svoju opčinjenost. Njihova je povezanost bila toliko spontana i snažna da je potaknula i glasine o tome da su se poznavali i prije emisije. Ipak, Ksenija je takva nagađanja odlučno demantirala, istaknuvši kako su jednostavno "kliknuli" na prvu.