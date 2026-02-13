Ksenija iz 'Ljubav na selu' otkrila planove za Valentinovo: 'Nisam veliki fan tog dana, ali sad se veselim jer sam stvarno zaljubljena'

Ksenija je sada za RTL.hr otkrila kako ona i Josip planiraju proslaviti Valentinovo. "Za Valentinovo Josip i ja idemo na jedno druženje s prijateljima", započela je Ksenija, dodajući da nije veliki obožavatelj komercijalnog slavlja dana zaljubljenih.
"Smatram da se svaki dan treba truditi oko veze, a ne samo na Valentinovo", istaknula je. Iako Valentinovo ne doživljava kao jedini dan u godini kada je potrebno izražavati ljubav, Ksenija je ipak za svog partnera pripremila poseban poklon. "Za Valentinovo sam mu uzela mali jukebox i unutra su naše slike i dvije pjesme koje nam najviše znače", objasnila je, ističući emotivnu vrijednost poklona koji odražava njihove zajedničke trenutke.
Iako Valentinovo doživljava kao dan koji se slavi svaki dan, Ksenija je sretna što je zaljubljena i veselila se tom danu s Josipom. "Veselim se Valentinovu jer sam stvarno zaljubljena", zaključila je Ksenija, naglašavajući duboku povezanost s Josipom.
