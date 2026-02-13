Emisije
Gospodin Savršeni

Ksenija iz 'Ljubav na selu' otkrila planove za Valentinovo: 'Nisam veliki fan tog dana, ali sad se veselim jer sam stvarno zaljubljena'

Ksenija i Josip Đ., sretni par koji se upoznao u popularnoj RTL-ovoj emisiji 'Ljubav na selu', uživaju u svojoj ljubavi nakon showa, a sada planiraju korak dalje u svojoj vezi

13.02.2026 08:00

Ksenija je sada za RTL.hr otkrila kako ona i Josip planiraju proslaviti Valentinovo. "Za Valentinovo Josip i ja idemo na jedno druženje s prijateljima", započela je Ksenija, dodajući da nije veliki obožavatelj komercijalnog slavlja dana zaljubljenih.

Ksenija i Josip, Spill The Tea
FOTO: RTL

"Smatram da se svaki dan treba truditi oko veze, a ne samo na Valentinovo", istaknula je. Iako Valentinovo ne doživljava kao jedini dan u godini kada je potrebno izražavati ljubav, Ksenija je ipak za svog partnera pripremila poseban poklon. "Za Valentinovo sam mu uzela mali jukebox i unutra su naše slike i dvije pjesme koje nam najviše znače", objasnila je, ističući emotivnu vrijednost poklona koji odražava njihove zajedničke trenutke.

Ksenija seli kod Josipa! Za RTL.hr otkrila detalje: 'Živjet ćemo kod njega, bitno je da spremimo sobe za djecu'

Iako Valentinovo doživljava kao dan koji se slavi svaki dan, Ksenija je sretna što je zaljubljena i veselila se tom danu s Josipom. "Veselim se Valentinovu jer sam stvarno zaljubljena", zaključila je Ksenija, naglašavajući duboku povezanost s Josipom.

