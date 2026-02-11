Lara bez zadrške na spoju s Karlom: 'Ljubomorna sam. Samo ja do kraja života i nema mrdanja'

Razgovor je krenuo u smjeru ljubomore, a Lara je bez zadrške priznala kako u vezi može biti posesivna i izrazito zaštitnički nastrojena. Ljubomorna sam. Samo ja do kraja života. Nema mrdanja", poručila je iskreno.

Karlo je njezinu otvorenost doživio kao hrabrost, iako je priznao da se osobno ne poistovjećuje s takvim stavovima. Ja nisam za takve stvari i ne volim to, ali opet mogu shvatiti to što je mlada i nije prošla neke stvari. Ali sve u svemu, ima hrabrosti da to kaže", komentirao je.