Lara bez zadrške na spoju s Karlom: 'Ljubomorna sam. Samo ja do kraja života i nema mrdanja'

Razgovor je krenuo u smjeru ljubomore, a Lara je bez zadrške priznala kako u vezi može biti posesivna i izrazito zaštitnički nastrojena. Ljubomorna sam. Samo ja do kraja života. Nema mrdanja", poručila je iskreno.
Karlo je njezinu otvorenost doživio kao hrabrost, iako je priznao da se osobno ne poistovjećuje s takvim stavovima. Ja nisam za takve stvari i ne volim to, ali opet mogu shvatiti to što je mlada i nije prošla neke stvari. Ali sve u svemu, ima hrabrosti da to kaže", komentirao je.
Lara je zatim dodatno pojasnila kako zamišlja odnos u kojem se osjeća sigurno. Mislim, možeš ti imati svoju privatnost, ali ja moram znati da si ti meni lojalan. Ja mogu uzeti tvoj mobitel kad hoću, da se ne čuješ sa ženama. Može tu biti neka prijateljica, ali ja je moram upoznati. Preferiram da nema drugih žena pored tebe", rekla je otvoreno.
Karlo se u razgovoru posebno zaustavio na temi pregledavanja mobitela, istaknuvši kako to za njega predstavlja znak nepovjerenja. Na to je Lara pokušala ublažiti svoju izjavu: Neću ja tebi provjeravati mobitel, nego samo malo škicnem'", dodala je.
