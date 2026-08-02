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Gospodin Savršeni

Lara iz 'Gospodina Savršenog' ima dečka! Pokazala nježnu stranu u zagrljaju voljenog

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa podijelila je romantične fotografije s ljetovanja na kojima sa svojim partnerom razmjenjuje nježnosti u moru

RTL.hr
02.08.2026 18:00

Laru su gledatelji upoznali u posljednjoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', na društvenim je mrežama otkrila da joj na ljubavnom planu cvjetaju ruže. Bivša kandidatkinja objavila je romantične fotografije s ljetovanja i pokazala svog dečka.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Pratitelji oduševljeni prizorima

Lara je još jednom pokazala koliko uživa u ljetu, ali i da je sreću pronašla daleko od televizijskih kamera.

Podsjetimo, Lara je gledateljima ostala u sjećanju kao kandidatkinja koja je u showu gradila odnos s Karlom Godecom. Nakon završetka emisije nastavila je biti aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima redovito dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i svakodnevice, a ovoga puta otkrila je i da je ponovno zaljubljena.

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