Lara iz 'Gospodina Savršenog' ima dečka! Pokazala nježnu stranu u zagrljaju voljenog

Laru su gledatelji upoznali u posljednjoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' , na društvenim je mrežama otkrila da joj na ljubavnom planu cvjetaju ruže. Bivša kandidatkinja objavila je romantične fotografije s ljetovanja i pokazala svog dečka.

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Lara je još jednom pokazala koliko uživa u ljetu, ali i da je sreću pronašla daleko od televizijskih kamera.

Podsjetimo, Lara je gledateljima ostala u sjećanju kao kandidatkinja koja je u showu gradila odnos s Karlom Godecom. Nakon završetka emisije nastavila je biti aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima redovito dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i svakodnevice, a ovoga puta otkrila je i da je ponovno zaljubljena.