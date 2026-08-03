Lara iz 'Gospodina Savršenog' ne skriva ljubav: Evo kako izgleda njezin zgodni partner

Lara je ostala u sjećanju gledatelja RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' kao jedna od najiskrenijih kandidatkinja. Tijekom sudjelovanja nije skrivala emocije ni teške trenutke, zbog čega je stekla brojne simpatije publike.

Na Instagramu je objavila niz fotografija i videa s ljetovanja, a najveću pažnju privukli su romantični kadrovi s njezinim dečkom Lukom. Par se ljubi i grli u moru, odjeveni u crne kupaće kostime, dok na drugim fotografijama zajedno poziraju i uživaju u zajedničkim trenucima.

Posebnu pozornost privukao je i njihov zajednički selfie iz dizala, na kojem su oboje odjeveni u bijele modne kombinacije.