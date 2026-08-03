Lara iz 'Gospodina Savršenog' ne skriva ljubav: Evo kako izgleda njezin zgodni partner

Lara je ostala u sjećanju gledatelja RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' kao jedna od najiskrenijih kandidatkinja. Tijekom sudjelovanja nije skrivala emocije ni teške trenutke, zbog čega je stekla brojne simpatije publike.
Pokazala zgodnog dečka
Na Instagramu je objavila niz fotografija i videa s ljetovanja, a najveću pažnju privukli su romantični kadrovi s njezinim dečkom Lukom. Par se ljubi i grli u moru, odjeveni u crne kupaće kostime, dok na drugim fotografijama zajedno poziraju i uživaju u zajedničkim trenucima.
Posebnu pozornost privukao je i njihov zajednički selfie iz dizala, na kojem su oboje odjeveni u bijele modne kombinacije.
Ljubav daleko od kamera
Osmijesi, zagrljaji i poljupci otkrivaju da joj na ljubavnom planu cvjetaju ruže.
Podsjetimo, Lara je u Gospodinu Savršenom' gradila odnos s Karlom, no njihova priča nije potrajala. Danas je okrenula novo poglavlje i sreću pronašla uz partnera s kojim, čini se, uživa u svakom zajedničkom trenutku.