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Gospodin Savršeni

Lara iz 'Gospodina Savršenog' ne skriva ljubav: Evo kako izgleda njezin zgodni partner

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa podijelila je niz romantičnih fotografija i videa s ljetovanja, a pratitelji nisu mogli ne primijetiti njezina atraktivnog partnera

RTL.hr
03.08.2026 12:00

Lara je ostala u sjećanju gledatelja RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' kao jedna od najiskrenijih kandidatkinja. Tijekom sudjelovanja nije skrivala emocije ni teške trenutke, zbog čega je stekla brojne simpatije publike.

Lara, Gospodin Savršeni
Lara, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Pokazala zgodnog dečka

Na Instagramu je objavila niz fotografija i videa s ljetovanja, a najveću pažnju privukli su romantični kadrovi s njezinim dečkom Lukom. Par se ljubi i grli u moru, odjeveni u crne kupaće kostime, dok na drugim fotografijama zajedno poziraju i uživaju u zajedničkim trenucima.

Posebnu pozornost privukao je i njihov zajednički selfie iz dizala, na kojem su oboje odjeveni u bijele modne kombinacije. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ljubav daleko od kamera

Osmijesi, zagrljaji i poljupci otkrivaju da joj na ljubavnom planu cvjetaju ruže.

Podsjetimo, Lara je u Gospodinu Savršenom' gradila odnos s Karlom, no njihova priča nije potrajala. Danas je okrenula novo poglavlje i sreću pronašla uz partnera s kojim, čini se, uživa u svakom zajedničkom trenutku.

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