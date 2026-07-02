Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Lara iz 'Gospodina Savršenog' objavila ljetnu fotku i zaintrigirala pratitelje: 'Ovo ljeto nas čeka nova avantura...'

Atraktivna Lara pozirala je u elegantnom ljetnom izdanju, a jednom rečenicom pokrenula je val nagađanja među pratiteljima

RTL.hr
02.07.2026 15:00

Lara, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog', ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama. Ovoga puta podijelila je novu ljetnu fotografiju na kojoj pozira u automobilu, a uz elegantan styling i prirodan izgled posebno je zaintrigirala opisom objave.

Na fotografiji Lara nosi bijeli top bez naramenica, kosu je podigla u ležernu frizuru, a minimalistički make-up dodatno je istaknuo njezinu prirodnu ljepotu. Cijeli look upotpunila je decentnim naušnicama i nježnom manikurom.

Lara, Gospodin Savršeni
Lara, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

No, više od same fotografije pažnju je privukao opis koji je ostavila ispod objave.

"Ovo ljeto nas čeka nova avantura... Što mislite, gdje idemo?", napisala je Lara uz emotikone palme, globusa i znatiželjnih očiju, ostavivši pratitelje da nagađaju koja je njezina sljedeća destinacija.

Lara, Gospodin Savršeni
Lara, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare, a mnogi su se uključili u pogađanje gdje će Lara provesti ostatak ljeta. Hoće li uskoro otkriti novu destinaciju ili je riječ o većem životnom planu, ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno – njezine objave i dalje ne prolaze nezapaženo.

lara gospodin savršeni gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Prekrasni! Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' zablistali u bijelome, njezina haljina oduševila mnoge

Daleko od znatiželjnih pogleda: Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' pokazao kako puni baterije uz more

Plava kosa ili novi dekolte? Soraya iz 'Gospodina Savršenog' zaintrigirala pratitelje velikom najavom

Helena iz 'Gospodina Savršenog' nakon Toronta otputovala u Los Angeles i zapalila društvene mreže u crnoj kombinaciji

Ljetni odmor i savršen ten: Barbara iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Grčkoj u društvu još jedne kandidatkinje showa

Prirodan izgled za vruće dane: Mia iz 'Gospodina Savršenog' podijelila jednostavne korake za 'morski look'

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni