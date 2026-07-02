Lara iz 'Gospodina Savršenog' objavila ljetnu fotku i zaintrigirala pratitelje: 'Ovo ljeto nas čeka nova avantura...'

Lara, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog', ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama. Ovoga puta podijelila je novu ljetnu fotografiju na kojoj pozira u automobilu, a uz elegantan styling i prirodan izgled posebno je zaintrigirala opisom objave.

Na fotografiji Lara nosi bijeli top bez naramenica, kosu je podigla u ležernu frizuru, a minimalistički make-up dodatno je istaknuo njezinu prirodnu ljepotu. Cijeli look upotpunila je decentnim naušnicama i nježnom manikurom.