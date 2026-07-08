Lara iz 'Gospodina Savršenog' odlučila se na malu promjenu: Pokazala rezultat estetskog zahvata

Laru su gledatelji upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje se borila za srce Karla Godeca. Nakon završetka emisije ostala je aktivna na društvenim mrežama, na kojima redovito dijeli modne kombinacije, putovanja i trenutke iz svakodnevice, a sada je otkriveno da se odlučila i na malu estetsku promjenu.

Naime, ordinacija u kojoj je obavila zahvat objavila je fotografije prije i poslije tretmana te otkrila kako je Lara željela tek suptilno naglasiti volumen usana.