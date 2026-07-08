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Gospodin Savršeni

Lara iz 'Gospodina Savršenog' odlučila se na malu promjenu: Pokazala rezultat estetskog zahvata

Bivša kandidatkinja pete sezone 'Gospodina Savršenog' odlučila se za diskretno povećanje usana

RTL.hr
08.07.2026 13:00

Laru su gledatelji upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje se borila za srce Karla Godeca. Nakon završetka emisije ostala je aktivna na društvenim mrežama, na kojima redovito dijeli modne kombinacije, putovanja i trenutke iz svakodnevice, a sada je otkriveno da se odlučila i na malu estetsku promjenu.

Naime, ordinacija u kojoj je obavila zahvat objavila je fotografije prije i poslije tretmana te otkrila kako je Lara željela tek suptilno naglasiti volumen usana.

Lara, Gospodin Savršeni
Lara, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Prirodan rezultat

Kako stoji u objavi, za postizanje željenog izgleda apliciran je 1 ml hijaluronskog filera, s ciljem da usne ostanu prirodne i skladne s ostatkom lica.

"Lara je željela suptilno naglasiti volumen usana, bez pretjeranog efekta. Za postizanje ovog izgleda aplicirali smo 1 ml hijaluronskog filera, s ciljem da usne ostanu prirodne i skladne s ostatkom lica", poručili su iz ordinacije, uz fotografije koje prikazuju rezultat zahvata.

Lara, Gospodin Savršeni
Lara, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Pratitelji mogu usporediti promjenu

Objavljene fotografije omogućuju usporedbu izgleda prije i nakon tretmana, a promjena je ostala u skladu s onim što je Lara željela - diskretno naglašen volumen bez drastične razlike.

Lara, Gospodin Savršeni
Lara, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Inače, Lara je i nakon završetka 'Gospodina Savršenog' ostala aktivna na društvenim mrežama, gdje često dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i modne kombinacije, a ovoga je puta pažnju privukla upravo malom estetskom promjenom koju je odlučila napraviti.

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