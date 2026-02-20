Emisije
Gospodin Savršeni

Lara iz 'Gospodina Savršenog' podijelila fotke s ludog spoja na quadovima i zaludila pratitelje: 'Zaprati me'

Lara, jedna od najistaknutijih kandidatkinja pete sezone popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja

RTL.hr
20.02.2026 16:24

Mlada Osječanka Lara iz 'Gospodina Savršenog' na svom je Instagram profilu podijelila djelić atmosfere sa snimanja showa u Grčkoj, pokazavši svoju opuštenu i avanturističku stranu daleko od romantičnih ceremonija i dramatičnih trenutaka pred kamerama.

Adrenalinski dan na grčkom otoku

Na najnovijim fotografijama objavljenim s lokacije na Kreti, Lara pozira s osmijehom na licu tijekom vožnje quadovima. Na fotografijama je vidimo u društvu Kaje, Ive i Karla tijekom njihovog grupnog spoja. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. "To Lara, idemo samo naprijed", "Zaprati me", "Predivna si", samo su neki od komentara.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Spoj je zabavno krenuo, ali manje zabavno završio. Naime, na spoj je upala nova kandidatkinja Sofija koja je preotela Karla što je jako pogodilo Laru.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Larom

lara gospodin savršeni karlo gospodin savršeni kaja gospodin savršeni iva gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
