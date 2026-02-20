Lara iz 'Gospodina Savršenog' podijelila fotke s ludog spoja na quadovima i zaludila pratitelje: 'Zaprati me'

Mlada Osječanka Lara iz 'Gospodina Savršenog' na svom je Instagram profilu podijelila djelić atmosfere sa snimanja showa u Grčkoj, pokazavši svoju opuštenu i avanturističku stranu daleko od romantičnih ceremonija i dramatičnih trenutaka pred kamerama.

Na najnovijim fotografijama objavljenim s lokacije na Kreti, Lara pozira s osmijehom na licu tijekom vožnje quadovima. Na fotografijama je vidimo u društvu Kaje , Ive i Karla tijekom njihovog grupnog spoja. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. "To Lara, idemo samo naprijed", "Zaprati me", "Predivna si", samo su neki od komentara.

Spoj je zabavno krenuo, ali manje zabavno završio. Naime, na spoj je upala nova kandidatkinja Sofija koja je preotela Karla što je jako pogodilo Laru.

