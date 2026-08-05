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Gospodin Savršeni

Lara iz 'Gospodina Savršenog' podijelila s pratiteljima: 'Nakon što sam pratila kako moj dečko spava, otkrila sam...'

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' nasmijala je obožavatelje novim videoma u kojem se dotaknula veze s dečkom Lukom, a otkrila je i predivan gest kojim ju je iznenadio

RTL.hr
05.08.2026 20:00

Laru su gledatelji upoznali u showu 'Gospodin Savršeni', već neko vrijeme uživa u sretnoj vezi s dečkom Lukom. Par redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a Lara je novim videozapisom na društvenim mrežama nasmijala brojne pratitelje pokazavši s kakvim se "problemom" susreće u vezi.

Započela je video rečenicom koja je odmah privukla pažnju: "Nakon što sam pratila kako moj dečko spava, otkrila sam...", a zatim je priložila snimke zaslona iz aplikacije za praćenje sna.

Dok se ona bori s nesanicom i pod velikim je pritiskom zbog poslovnih obveza pa uspije odspavati tek tri do četiri sata, njezin Luka bez ikakvih problema skupi od osam do čak deset sati čvrstog sna.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Pažljiva gesta koja joj je popravila dan

No, osim duhovite opaske o spavanju, bivša kandidatkinja pokazala je i drugu, iznimno romantičnu stranu njezina partnera. Pokazala je dio njihove privatne prepiske u kojoj se Luka zabrinuo za njezino zdravlje i nesanicu uzrokovanu stresom na poslu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Kako bi joj olakšao naporan period i razveselio je uoči rođendana, Luka ju je iznenadio parfemom koji je dugo priželjkivala. Lara nije skrivala koliko ju je taj znak pažnje dirnuo, pa je uz fotografiju poklona kratko i emotivno poručila:

"Najljepši osjećaj je kad netko primijeti ono što ne govoriš naglas."

Lara i Luka ovim su objavama još jednom dokazali da u njihovoj vezi ne nedostaje ni smijeha ni međusobne podrške, a njihovi pratitelji s oduševljenjem prate svaki novi detalj ove ljubavne priče.

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