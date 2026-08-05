Lara iz 'Gospodina Savršenog' podijelila s pratiteljima: 'Nakon što sam pratila kako moj dečko spava, otkrila sam...'

Laru su gledatelji upoznali u showu 'Gospodin Savršeni', već neko vrijeme uživa u sretnoj vezi s dečkom Lukom. Par redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a Lara je novim videozapisom na društvenim mrežama nasmijala brojne pratitelje pokazavši s kakvim se "problemom" susreće u vezi.

Započela je video rečenicom koja je odmah privukla pažnju: "Nakon što sam pratila kako moj dečko spava, otkrila sam...", a zatim je priložila snimke zaslona iz aplikacije za praćenje sna.

Dok se ona bori s nesanicom i pod velikim je pritiskom zbog poslovnih obveza pa uspije odspavati tek tri do četiri sata, njezin Luka bez ikakvih problema skupi od osam do čak deset sati čvrstog sna.