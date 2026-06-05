Lara iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novi izgled: Za transformaciju zaslužna poznata kandidatkinja showa

Lara iz 'Gospodina Savršenog' svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila drastičnu promjenu frizure, no ono što je privuklo posebnu pažnju jest osoba zaslužna za njezinu transformaciju.

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Na fotografijama objavljenim iz salona u Slavonskom Brodu, Lara pozira s novom, modernom plavom frizurom. Društvo joj pravi Antonela, vlasnica salona. Obje su javnosti postale poznate kao natjecateljice pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni'. Upravo na to zajedničko iskustvo Lara je aludirala u opisu objave. "Od zajedničke avanture do savršene frizure", napisala je, zahvalivši Antoneli što je "još jednom pokazala svoj talent i učinila da se osjećam predivno".

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