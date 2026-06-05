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Gospodin Savršeni

Lara iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novi izgled: Za transformaciju zaslužna poznata kandidatkinja showa

Lara, influencerica iz Osijeka i jedno od najupečatljivijih lica pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', pohvalila se novim izgledom

RTL.hr
05.06.2026 12:00

Lara iz 'Gospodina Savršenog' svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila drastičnu promjenu frizure, no ono što je privuklo posebnu pažnju jest osoba zaslužna za njezinu transformaciju.

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Od avanture u showu do suradnje u salonu

Na fotografijama objavljenim iz salona u Slavonskom Brodu, Lara pozira s novom, modernom plavom frizurom. Društvo joj pravi Antonela, vlasnica salona. Obje su javnosti postale poznate kao natjecateljice pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni'. Upravo na to zajedničko iskustvo Lara je aludirala u opisu objave. "Od zajedničke avanture do savršene frizure", napisala je, zahvalivši Antoneli što je "još jednom pokazala svoj talent i učinila da se osjećam predivno".

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