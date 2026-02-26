Lara iz 'Gospodina Savršenog' u uskoj crnoj haljini ostavila sve bez daha: 'Manje drame, više elegancije'

Lara iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram je profilu objavila fotografije u zanosnoj crnoj haljini. "Manje drame, više elegancije", poručila je u opisu objave.
Fotografijama je oduševila svoje pratitelje. "Predivna", "Prelijepa", "Prelijepo ti stoji crna haljina", samo su neki od komentara.
Podsjetimo, nakon zamjene timova, Lara ne skriva svoje simpatije prema Petru. Larin i Karlov odnos krenuo je odlično, iako mu je Lara zamjerila što ju je ostavio na spoju nakon što je Sofija upala na dejt.
Vrijeme provedeno s Petrom otkrilo je novu dimenziju. Iako je naglašavala kako s Karlom dijeli mnogo sličnosti, priznala je da s Petrom osjeća jaču povezanost. "Bila sam super s Karlom, procvjetala sam, ali ja mislim da to nije bilo to. Mislim da ja i Petar imamo više konekcije nego ja i Karlo", otkrila je, dodavši kako ne zna što je čeka kada se timovi vrate u prvobitno stanje.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.