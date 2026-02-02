Emisije
Gospodin Savršeni

Lara iznenadila Karla na prvom spoju: 'Imam 12 mačaka i šest godina sam trenirala rukomet'

Sportašica Lara dočekala Karla na rukometnom terenu za prvi spoj

RTL.hr
02.02.2026 22:00

Prvi spoj Karla i Lare nije bio tipičan – Lara je odlučila Karla dočekati na rukometnom terenu, što ga je potpuno oduševilo. "Je li ovo bila tvoja ideja? Jesi trenirala rukomet?", upitao ju je Karlo, a Lara je otkrila da je trenirala rukomet čak šest godina.

"Dobro, onda ako me pobijediš u penalima, imaš moju ružu", poručio je Karlo, a njih dvoje su se zatim bacili u igru. "Mislim da sam mu se svidjela i da mu se sviđa što treniram isto i što smo u tim vodama zajedno", izjavila je Lara nakon što su završili.

Lara i Karlo, Gospodin Savršeni
Lara i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nakon toga, Lara je ispitivala Karla o njegovim ljubimcima. "Volim pse i mačke", priznao je Karlo, a Lara mu je otkrila da ima čak 12 mačaka. Karlo nije mogao sakriti iznenađenje: "Nisam očekivao da će to reći. Lara je mala, slatka, zgodna, zabavna. Nemam tip, ali mislim da mi se to sviđa."

Iako nije pobijedila u penalima, Karlo ju je ipak iznenadio: "Nisi pobijedila u penalima, ali primaš li ovu moju ružu?" Lara je nasmijana prihvatila ružu, a nakon spoja otkrila je: "Bila je neka iskra i leptirići."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Larom

