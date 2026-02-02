Lara iznenadila Karla na prvom spoju: 'Imam 12 mačaka i šest godina sam trenirala rukomet'

Prvi spoj Karla i Lare nije bio tipičan – Lara je odlučila Karla dočekati na rukometnom terenu, što ga je potpuno oduševilo. "Je li ovo bila tvoja ideja? Jesi trenirala rukomet?", upitao ju je Karlo, a Lara je otkrila da je trenirala rukomet čak šest godina.

"Dobro, onda ako me pobijediš u penalima, imaš moju ružu", poručio je Karlo, a njih dvoje su se zatim bacili u igru. "Mislim da sam mu se svidjela i da mu se sviđa što treniram isto i što smo u tim vodama zajedno", izjavila je Lara nakon što su završili.