Lara otkrila Karlu najteži trenutak svog života: 'Preminuo mi je tata. Zahvalna sam što su mi mama i brat živi'

Lara se, potaknuta intimnom atmosferom, otvorila o najtežem trenutku u svom životu, smrti oca. "To me promijenilo tako da gledam svijet s drugačije strane, da budem zahvalna što mi je mama živa, da budem zahvalna što mi je brat živ i zdrav, što su ovdje, što su sa mnom i da je obitelj uvijek na prvom mjestu", ispričala je Lara.

Njezina bolna ispovijest nije ostavila Karla ravnodušnim. U trenutku iznimne empatije, otkrio je da je i sam prošao kroz sličnu obiteljsku tragediju. "Ja imam istu situaciju, tako da znam kako je to", rekao je, pružajući joj zagrljaj i podršku.