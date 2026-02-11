Emisije
Gospodin Savršeni

Lara otkrila Karlu najteži trenutak svog života: 'Preminuo mi je tata. Zahvalna sam što su mi mama i brat živi'

Nakon iscrpljujuće i napete ragbi utakmice, koja je testirala fizičke granice djevojaka, u vili Gospodina Savršenog došao je red na intimnije razgovore. Karlo je odlučio na spoj pozvati Laru

RTL.hr
11.02.2026 22:30

Lara se, potaknuta intimnom atmosferom, otvorila o najtežem trenutku u svom životu, smrti oca. "To me promijenilo tako da gledam svijet s drugačije strane, da budem zahvalna što mi je mama živa, da budem zahvalna što mi je brat živ i zdrav, što su ovdje, što su sa mnom i da je obitelj uvijek na prvom mjestu", ispričala je Lara.

Njezina bolna ispovijest nije ostavila Karla ravnodušnim. U trenutku iznimne empatije, otkrio je da je i sam prošao kroz sličnu obiteljsku tragediju. "Ja imam istu situaciju, tako da znam kako je to", rekao je, pružajući joj zagrljaj i podršku.

Anketa
Vidite li kemiju između Lare i Karla?

Karlo joj je nakon spoja poklonio ružu što znači da je Lara sigurna na idućoj ceremoniji ruža.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Larom

