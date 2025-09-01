Laura i Glorija iz 'Gospodina Savršenog' oduševile pratitelje vrućim fotkama i porukama prijateljstva: 'Ljubav moja lijepa'

icon-close

Laura i Glorija, poznate iz showa 'Gospodin Savršeni', ponovno su oduševile svoje pratitelje na Instagramu pokazujući koliko uživaju u svom prijateljstvu i zajedničkom vremenu. Na društvenim mrežama su podijelile nekoliko fotografija u provokativnim izdanjima, koje su odmah izazvale lavinu pozitivnih reakcija.

icon-expand Laura i Glorija, Gospodin Savršeni FOTO: RTL - Instagram

"Ljubav moja lijepa", poručila je Laura na svom storyju uz snimku Glorije na balkonu.

icon-expand Glorija, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

I Glorija nije ostala dužna, te je uz snimku Laure na svom storyju poručila: Volim te."

icon-expand Laura, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Inače, i Barbara i Marinela su od izlaska iz showa nerazdvojne. Njihova bliskost, zajedničke pustolovine i energija osigurale su im status najstabilnijeg dua koji je proizašao iz ove sezone. S druge strane, ni Glorija i Laura ne zaostaju. Njihovo prijateljstvo ostalo je jednako snažno, redovito se druže i izlaze, a jedan njihov zajednički video iz noćnog izlaska izazvao je pravu lavinu komentara. Laura je tada objavila story uz poruku: "E, ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali, da se ne lože ostali."

icon-expand Laura, Glorija FOTO: Instagram

Ubrzo se u priču uključila i Marinela, koja je Laurin story pretvorila u lekciju iz manifestacije. Objasnila je razliku između pozitivne afirmacije i poruka koje uključuju uspoređivanje i omalovažavanje drugih. Njezina objava privukla je veliku pažnju jer je istaknula koliko je važno fokusirati se na vlastiti uspjeh i energiju, bez potrebe za uspoređivanjem. Nakon toga reagirala je i Glorija, naglašavajući kako njihov story nije bio upućen nikome već samo izražavanje sreće što su ponovno zajedno. Dodala je i da ne planira nastavljati rasprave ni spuštati se na 'fejk robotske nivoe', jasno stavljajući točku na priču.

icon-expand Marinela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

