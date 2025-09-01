Novosti
Gospodin Savršeni

Laura i Glorija iz 'Gospodina Savršenog' oduševile pratitelje vrućim fotkama i porukama prijateljstva: 'Ljubav moja lijepa'

Laura i Glorija iz 'Gospodina Savršenog' ponovno su oduševile svoje pratitelje na Instagramu

01.09.2025 18:00

Laura i Glorija, poznate iz showa 'Gospodin Savršeni', ponovno su oduševile svoje pratitelje na Instagramu pokazujući koliko uživaju u svom prijateljstvu i zajedničkom vremenu. Na društvenim mrežama su podijelile nekoliko fotografija u provokativnim izdanjima, koje su odmah izazvale lavinu pozitivnih reakcija.

"Ljubav moja lijepa", poručila je Laura na svom storyju uz snimku Glorije na balkonu.

I Glorija nije ostala dužna, te je uz snimku Laure na svom storyju poručila: Volim te."

Inače, i Barbara i Marinela su od izlaska iz showa nerazdvojne. Njihova bliskost, zajedničke pustolovine i energija osigurale su im status najstabilnijeg dua koji je proizašao iz ove sezone. S druge strane, ni Glorija i Laura ne zaostaju. Njihovo prijateljstvo ostalo je jednako snažno, redovito se druže i izlaze, a jedan njihov zajednički video iz noćnog izlaska izazvao je pravu lavinu komentara. Laura je tada objavila story uz poruku: "E, ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali, da se ne lože ostali."

Ubrzo se u priču uključila i Marinela, koja je Laurin story pretvorila u lekciju iz manifestacije. Objasnila je razliku između pozitivne afirmacije i poruka koje uključuju uspoređivanje i omalovažavanje drugih. Njezina objava privukla je veliku pažnju jer je istaknula koliko je važno fokusirati se na vlastiti uspjeh i energiju, bez potrebe za uspoređivanjem. Nakon toga reagirala je i Glorija, naglašavajući kako njihov story nije bio upućen nikome već samo izražavanje sreće što su ponovno zajedno. Dodala je i da ne planira nastavljati rasprave ni spuštati se na 'fejk robotske nivoe', jasno stavljajući točku na priču.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pokazao fotku iz djetinjstva i otkrio što bi poručio mlađem sebi: 'Ne vjeruj svakome'

