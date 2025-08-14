Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Laura i Glorija iz 'Gospodina Savršenog' zajedno uživale u noćnom izlasku: 'Žarimo i palimo'

Laura i Glorija iz četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni' sinoć su se ludo zabavile

RTL.hr
14.08.2025 13:00

Laura i Glorija iz četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni' sinoć su zajedno partijale u Malinskoj. Uživale su u noćnom izlasku, a trenutke dobrog provoda podijelile su sa svojim pratiteljima na Instagramu. Pojavile su se u upečatljivim, uskim haljinama, a društvo im je pravio i Neven Ciganović.

Laura, Glorija
Laura, Glorija FOTO: Instagram

"E ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali", poručila je Laura uz njihovu snimku. 

Inače, Laura je nedavno uživala na Hvaru, gdje je ljetovala s Nevenom Ciganovićem. Njihovo prijateljstvo nije tajna, a njihova kreativna suradnja prerasla je u nešto novo i zabavno – vlastitu TikTok sapunicu pod nazivom 'Bless & Mess'.

Laura Prgomet
Laura Prgomet FOTO: Instagram

"Zamislite Kardashiane... ali s više drame i manje para", opisali su projekt koji uključuje putovanja, kamere i dramu i nultu toleranciju. "Dva dana snimanja. Dvije svađe. Bez scenarija. Bez filtera", dodali su u opisu videa. Osim na Hvaru, ovog je ljeta bila i u Zadru.

Laura je iz showa ostala u dobrim odnosima s Glorijom koja je nedavno na Instagramu objavila nekoliko fotografija te istaknula da su bez filtera i uređivanja. "No edit, no filter bye", poručila je u opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Prijavi se u novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'. Prijave su na linku.

Hana Rodić Laura Prgomet Glorija Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Može li slađe od ovoga? Mijo Matić pozirao sa sinom, a uskladili su ovaj detalj

Gospodin Savršeni

Miloševa ljetna avantura po Jadranu: Nema gdje ga nema!

Moglo bi te zanimati

Samouvjerena i ponosna! Glorija iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke bez filtera i uređivanja

Laura iz 'Gospodina Savršenog' raspametila Instagram vrućim izdanjem, nikog nije ostavila ravnodušnim

Od Hvara do Maldiva! Gdje i kako djevojke iz 'Gospodina Savršenog' provode ljeto?

Laura iz 'Gospodina Savršenog' u dosad najvrućijem izdanju: 'Irina Shayk, jesi li to ti?'

Pukla ljubav Glorije iz 'Gospodina Savršenog'! Prekinula vezu koju je započela nakon showa: 'Nemam dečka!'

Gloriju iz 'Gospodina Savršenog' nismo dugo vidjeli: Sada se u izazovnoj kombinaciji pojavila na špici