Laura i Glorija iz 'Gospodina Savršenog' zajedno uživale u noćnom izlasku: 'Žarimo i palimo'

Laura i Glorija iz četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni' sinoć su zajedno partijale u Malinskoj. Uživale su u noćnom izlasku, a trenutke dobrog provoda podijelile su sa svojim pratiteljima na Instagramu. Pojavile su se u upečatljivim, uskim haljinama, a društvo im je pravio i Neven Ciganović.

"E ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali", poručila je Laura uz njihovu snimku. Inače, Laura je nedavno uživala na Hvaru, gdje je ljetovala s Nevenom Ciganovićem. Njihovo prijateljstvo nije tajna, a njihova kreativna suradnja prerasla je u nešto novo i zabavno – vlastitu TikTok sapunicu pod nazivom 'Bless & Mess'.

"Zamislite Kardashiane... ali s više drame i manje para", opisali su projekt koji uključuje putovanja, kamere i dramu i nultu toleranciju. "Dva dana snimanja. Dvije svađe. Bez scenarija. Bez filtera", dodali su u opisu videa. Osim na Hvaru, ovog je ljeta bila i u Zadru. Laura je iz showa ostala u dobrim odnosima s Glorijom koja je nedavno na Instagramu objavila nekoliko fotografija te istaknula da su bez filtera i uređivanja. "No edit, no filter bye", poručila je u opisu objave.

