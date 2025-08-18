Novosti
Gospodin Savršeni

Laura iz 'Gospodina Savršenog' donijela novu odluku o izgledu: 'Vraćaju se ekstenzije i fileri'

Laura je nakon izlaska iz showa 'Gospodin Savršeni' maknula ekstenzije, a potom i filere iz usana

RTL.hr
18.08.2025 13:37

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Laura uoči ljeta odlučila se na nekoliko promjena. Otkrila je kako je nedavno vadila filere iz usana, a bila je i na operaciji nosa. Uz to sve, skratila je kosu pa se prije nekoliko mjeseci pohvalila kompletnim lookom.

Sada je na društvenim mrežama otkrila kako ipak žali zbog nekih promjena. 

Laura, Gospodin Savršeni
Laura, Gospodin Savršeni FOTO: shiani_photography

"Nedostaje mi duga kosa i pune usne. Ekstenzije i fileri se vraćaju", napisala je Laura i podijelila fotografiju otprije nekoliko mjeseci gdje je bila u izdanju u kakvom ju je publika upoznala u 'Gospodinu Savršenom'.

Kad se odlučila na micanje filera iz usana, naišla je na podijeljene reakcije. Neki se nisu mogli naviknuti na novu Lauru, a drugi su pozdravljali njezinu hrabrost što je to učinila.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

