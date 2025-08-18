Laura iz 'Gospodina Savršenog' donijela novu odluku o izgledu: 'Vraćaju se ekstenzije i fileri'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Laura uoči ljeta odlučila se na nekoliko promjena. Otkrila je kako je nedavno vadila filere iz usana, a bila je i na operaciji nosa. Uz to sve, skratila je kosu pa se prije nekoliko mjeseci pohvalila kompletnim lookom.

Sada je na društvenim mrežama otkrila kako ipak žali zbog nekih promjena.