Laura iz 'Gospodina Savršenog' iskreno: 'Ne znam napraviti sarmu i ne planiram naučiti'

Laura iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagramu je odgovorila na jedno zanimljivo pitanje. Fanovi su je pitali zna li napraviti sarmu, na što je Laura odgovorila: "Niti znam niti planiram naučiti raditi. Ne volim kuhati ni stvari koje volim jesti, a kamoli ove koje ne volim."

Inače, Laura se uoči ljeta odlučila na nekoliko promjena. Otkrila je kako je nedavno vadila filere iz usana, a bila je i na operaciji nosa. No, kasnije je na društvenim mrežama otkrila kako ipak žali zbog nekih promjena. Otkrila je da joj fale pune usne, a nedavno je na Instagramu otkrila da se ponovno odlučila na filere.

Podsjetimo, Laura je bila jedna od Šiminih favoritkinja u showu, s njom se prvo i poljubio, ali idila nije dugo potrajala. Izbacio ju je pred kraj jer im je komunikacija bila loša, a i Laura mu je jasno dala do znanja kako više ne želi biti u vili.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!