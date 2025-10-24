Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Laura iz 'Gospodina Savršenog' iskreno: 'Ne znam napraviti sarmu i ne planiram naučiti'

Laura iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je odgovarala na pitanja pratitelja

RTL.hr
24.10.2025 10:36

Laura iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagramu je odgovorila na jedno zanimljivo pitanje. Fanovi su je pitali zna li napraviti sarmu, na što je Laura odgovorila: "Niti znam niti planiram naučiti raditi. Ne volim kuhati ni stvari koje volim jesti, a kamoli ove koje ne volim."

Laura, Gospodin Savršeni
Laura, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Inače, Laura se uoči ljeta odlučila na nekoliko promjena. Otkrila je kako je nedavno vadila filere iz usana, a bila je i na operaciji nosa. No, kasnije je na društvenim mrežama otkrila kako ipak žali zbog nekih promjena. Otkrila je da joj fale pune usne, a nedavno je na Instagramu otkrila da se ponovno odlučila na filere.

Podsjetimo, Laura je bila jedna od Šiminih favoritkinja u showu, s njom se prvo i poljubio, ali idila nije dugo potrajala. Izbacio ju je pred kraj jer im je komunikacija bila loša, a i Laura mu je jasno dala do znanja kako više ne želi biti u vili.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Podcast 'Spill The Tea' s Laurom

Laura Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pokazao kako su on i njegov brat izgledali prije 13 godina: 'Bebe, lete godine'

Gospodin Savršeni

Maida iz 'Gospodina Savršenog' pokazala mjesto gdje je najsretnija

Moglo bi te zanimati

Laura otkrila što joj se dogodilo na ljubavnom planu: 'Ista ta simpatija javljala se dečkima'

Iznenadna objava! Laura iz 'Gospodina Savršenog' priznala što priželjkuje: 'Želim bebicu'

Laura iz 'Gospodina Savršenog' opet stavila filere i pokazala nove usne: 'Ovaj put sam samo malo'

Laura iz 'Gospodina Savršenog' u društvu poznatog zagrebačkog poduzetnika

Laura iz 'Gospodina Savršenog' se vraća na male ekrane! 'Jedva čekam malo golišavije izdanje...'

Laura i Glorija iz 'Gospodina Savršenog' oduševile pratitelje vrućim fotkama i porukama prijateljstva: 'Ljubav moja lijepa'