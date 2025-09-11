Laura iz 'Gospodina Savršenog' opet stavila filere i pokazala nove usne: 'Ovaj put sam samo malo'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Laura uoči ljeta odlučila se na nekoliko promjena. Otkrila je kako je nedavno vadila filere iz usana, a bila je i na operaciji nosa. No, kasnije je na društvenim mrežama otkrila kako ipak žali zbog nekih promjena. Otkrila je da joj fale pune usne, a sada je na Instagramu otkrila da se ponovno odlučila na filere.

Podijelila je fotku novih usana i poručila: "Ovaj put samo malo jer imam primjer od prije kako usne ne trebaju izgledati. 1 ml jedva čekam vidjeti kako će usne izgledati kad splasne otok."