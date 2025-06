Laura iz 'Gospodina Savršenog' otkrila planira li još koju operaciju: 'Za sada sam se dosta izoperirala, možda...'

Objasnila je zašto se odlučila na to baš sada. "Mislim da je sada idealno vrijeme za to jer imam neku platformu i želim s ljudima biti "raw and real" jer sam takav sadržaj uvijek voljela gledati i drago mi je da se zahvatu nisam podvrgnula prije showa, recimo, jer su ovako ljudi svojim komentiranjem mog nosa dodatno doprinijeli hypeu oko mene", rekla je.

Laura je za RTL.hr otkrila i planira na još koju operaciju. "Za sada sam se dosta izoperirala, mislim da mi ništa ne treba više. Ok, možda veće grudi. Šalim se, rano je, još su mi ove friške!", rekla je.

Osvrnula se i na svoju poruku da ljudi korekcije trebaju raditi radi samih sebe te je progovorila o komentarima da je prirodno lijepa i da ne bi trebala ići na operacije.

"Pa sad sam prirodno lijepa kao da me prije nisu već nazivali umjetnom i pljuvali mi nos, haha. Ljudi trebaju "ispeći pa reći" što se kaže. Ali da, kao što ja nisam ovo napravila da ugodim bilo kome jer je to nemoguće. Ugodila sam sebi i mislim da je to jedini pravi razlog za operacije i to podržava", istaknula je.