Laura iz 'Gospodina Savršenog' otkrila: 'Šime i ja smo u ljubav – mržnja odnosu'

''Ja njemu objašnjavam da smo mi poznati zbog moje rečenice, ja sam to njega pitala, a ne on mene, ali ne može on to shvatit. Nema veze''', našalila se.

Također, priznala je da je razmišljala i o Milošu, to jest da u showu njega izabere, no ipak je slušala isključivo srce.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.