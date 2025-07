Laura iz 'Gospodina Savršenog' otkrila vidi li se uskoro kao majka: 'Cijeli taj proces mi je strašan...'

Na pitanje želi li jednog dana postati majka, Laura je bez okolišanja poručila: "Ne razmišljam o tome trenutno. Slatke su mi bebe, ali... Cijeli taj proces mi je strašan i ne mogu to uopće. Želudac me boli na pomisao samu na porod."

O koncertu Marka Perkovića Thompsona također je imala mišljenje.

"Jako lijepo i sad mi je žao da nisam bila... Doduše nije mi pjevao najdražu pjesmu pa se tješim; u Sinju će", rekla je.

Kad je riječ o izgledu, Laura ponovno nije okolišala. Na kompliment o zavidnoj figuri odgovara u svom prepoznatljivom stilu: "To ti je jer sam prije muško bila... Šalim se. Oduvijek sam lijepo građena, ali sam i trenirala jako prošle godine. Sad sam u najgoroj formi života, ali i dalje bolja od nekih koji se ubiše trenirajući. Geni kameni."

Savjetovala je i žene koje se ponekad loše osjećaju zbog svojeg izgleda.

"Radi na sebi - 'popravi' na sebi to što ti smeta, ne moraš se operirati, ali možeš trenirati, napraviti si bolji skin care, promijeni boju kose, odi na tretman lica... budi uporna s rutinama koje su dobre za tebe i automatski ćeš se bolje osjećati. I nikad si nemoj ružno pričati o sebi, samo pozitivno... fake it till you make it", napisala je.

