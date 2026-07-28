Laura iz 'Gospodina Savršenog' prekinula šutnju i poslala poruku: 'Ako moje iskustvo može imati ikakav smisao, željela bih da bude upozorenje'

Laura Prgomet je pratitelje uputila na svoje cjelovito obraćanje objavljeno na portalu Hrvatska danas , u kojem je istaknula koliko joj je značila podrška najbližih te naglasila važnost međusobnog razumijevanja i empatije nakon situacije u Dubrovniku.

"Gledala sam osobu koju gotovo nisam mogla prepoznati", napisala je Laura, naglasivši kako ne traži izgovore za svoje postupke koji ne odražavaju njezin pravi karakter.

Unatoč teškom razdoblju, Laura je pokazala spremnost na osobni rast i iz svega izašla sa snažnom porukom:

"S vjerom da iz svake pogreške možemo nešto naučiti i postati bolji ljudi, šaljem vam poruku mira, razumijevanja i ljubavi", poručila je Laura te svoje obraćanje zaključila toplim riječima: "Voli vas, vaša Laura."