Laura iz 'Gospodina Savršenog' raspametila Instagram vrućim izdanjem, nikog nije ostavila ravnodušnim

Objavom je tako oduševila svoje pratitelje. "Bomba", "Predivna", "Kao milijun dolara", samo su neki od komentara.

Laura iz 'Gospodina Savršenog' 'počastila' je pratitelje novim fotografijama na Instagramu. Na fotkama nosi usku crnu haljinu s dubokim dekolteom.

Inače, Laura je nedavno uživala na Hvaru, gdje je ljetovala s Nevenom Ciganovićem. Njihovo prijateljstvo nije tajna, a njihova kreativna suradnja prerasla je u nešto novo i zabavno – vlastitu TikTok sapunicu pod nazivom Bless & Mess.

"Zamislite Kardashiane... ali s više drame i manje para", opisali su projekt koji uključuje putovanja, kamere i dramu i nultu toleranciju. "Dva dana snimanja. Dvije svađe. Bez scenarija. Bez filtera", dodali su u opisu videa. Osim na Hvaru, ovog je ljeta bila i u Zadru.

