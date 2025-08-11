Novosti
Gospodin Savršeni

Laura iz 'Gospodina Savršenog' raspametila Instagram vrućim izdanjem, nikog nije ostavila ravnodušnim

Laura iz 'Gospodina Savršenog' na fotkama nosi usku crnu haljinu s dubokim dekolteom

RTL.hr
11.08.2025 14:00

Laura iz 'Gospodina Savršenog' 'počastila' je pratitelje novim fotografijama na Instagramu. Na fotkama nosi usku crnu haljinu s dubokim dekolteom.

Objavom je tako oduševila svoje pratitelje. "Bomba", "Predivna", "Kao milijun dolara", samo su neki od komentara.

Inače, Laura je nedavno uživala na Hvaru, gdje je ljetovala s Nevenom Ciganovićem. Njihovo prijateljstvo nije tajna, a njihova kreativna suradnja prerasla je u nešto novo i zabavno – vlastitu TikTok sapunicu pod nazivom Bless & Mess.

Laura Prgomet
Laura Prgomet FOTO: Instagram

"Zamislite Kardashiane... ali s više drame i manje para", opisali su projekt koji uključuje putovanja, kamere i dramu i nultu toleranciju. "Dva dana snimanja. Dvije svađe. Bez scenarija. Bez filtera", dodali su u opisu videa. Osim na Hvaru, ovog je ljeta bila i u Zadru.

Laura Prgomet Gospodin Savršeni
