Laura iz 'Gospodina Savršenog' raspametila Instagram vrućim izdanjem, nikog nije ostavila ravnodušnim

Laura iz 'Gospodina Savršenog' 'počastila' je pratitelje novim fotografijama na Instagramu. Na fotkama nosi usku crnu haljinu s dubokim dekolteom.
Objavom je tako oduševila svoje pratitelje. "Bomba", "Predivna", "Kao milijun dolara", samo su neki od komentara.
Inače, Laura je nedavno uživala na Hvaru, gdje je ljetovala s Nevenom Ciganovićem. Njihovo prijateljstvo nije tajna, a njihova kreativna suradnja prerasla je u nešto novo i zabavno – vlastitu TikTok sapunicu pod nazivom Bless & Mess.
"Zamislite Kardashiane... ali s više drame i manje para", opisali su projekt koji uključuje putovanja, kamere i dramu i nultu toleranciju. "Dva dana snimanja. Dvije svađe. Bez scenarija. Bez filtera", dodali su u opisu videa. Osim na Hvaru, ovog je ljeta bila i u Zadru.
Prijavi se u novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'. Prijave su na linku.