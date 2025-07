Laura iz 'Gospodina Savršenog' s Cigijem i Nives Celzijus snima - sapunicu: 'Zamislite Kardashiane...ali s više drame i manje para'

No, otkrila je i kako su na odmoru vrlo vrijedni. Snimaju svoje dogodovštine, a sva videa objavit će na TikToku.

Prva epizoda je vani, a osim njih dvoje, u njoj se pojavljuje i Nives Celzijus.

U nedavnom intervjuu za RTL.hr, otkrila je koja joj je sve vrata otvorio show.

"Gospodin Savršeni mi je otvorio mnoga vrata, prije svega nova poznanstva i ljude koji me vole, a onda iz toga često proizlaze suradnje. Nekad mislim da mi je taj show potez života'. Ljudi su me tu upoznali kao iskrenu, zabavnu i svoju, realnu i sad mislim da se nemam puno potrebu dokazivati i da već kad me vide, znaju kakav pristup imati sa mnom", zaključila je.

