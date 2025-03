Laura otkrila da se udebljela u showu 'Gospodin Savršeni': 'Većinom sam jela, to je bilo to od mene'

Jesi li po nečemu zaključila da ćeš ostati ili je to bila samo neka ženska intuicija? Jesi li se trudila oko toga da ostaneš?

Nisam radila na tome, ne bih to tako nazvala. Bila sam jako sramežljiva taj cijeli spoj, čak je i Maida govorila Šimi da me opusti jer da sam pod tremom, tako da nisam tu ništa odradila, ali sam bila svjesna da izgledam jako 'hot' što god da su to stavili na mene, u tom blatu, u tom outfitu. To sam nekako iskoristila kao adut. Samo sam čekala da me gleda i to je to, ja ostajem.

Koji je tvoj tip muškarca?

Volim lijep osmijeh, pogled – na to padam, generalno smeđe oči volim kod muškaraca. Sve nekako tamnije, tamne oči, tamna kosa, brada i da je malo viši. Što se tiče karakterno, zabavan, duhovit, pametan jer nemam što razgovarati s nekime tko je glupav. Iako, vidjela sam da me prozivaju i za to da nisam baš pametna – da se sa mnom komunicira i razumije me se, treba imati malo mozga. Uz to mora biti pažljiv, dobar prema ljudima oko sebe. Ne smije biti netko tko je egocentrik i pun sebe – to mi se ne sviđa.