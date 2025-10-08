Laura otkrila što joj se dogodilo na ljubavnom planu: 'Ista ta simpatija javljala se dečkima'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Laura Prgomet gostovala je u 'Podcast Inkubatoru', gdje je govorila i o OnlyFansu.
"Za mladu i zgodnu curu to je brzi način za zaraditi novac. I meni je to primamljivo. Ali, jednom kada dobiješ etiketu, znam ja da se to teško skida. I unatoč tomu što bi snimala sebe u donjem vešu, najavljujem lagano ako bude...", rekla je Laura kroz smijeh.
No, naglasila je kako nije odustala od ideje da otvori OnlyFans.
"Otpočetka godine me vuče ta ideja, ali kako sam imala simpatiju, odlučila sam da ću biti normalna i onda doznam da se ista ta simpatija javljala dečkima", zaključila je.
Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.