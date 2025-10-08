Laura otkrila što joj se dogodilo na ljubavnom planu: 'Ista ta simpatija javljala se dečkima'

"Za mladu i zgodnu curu to je brzi način za zaraditi novac. I meni je to primamljivo. Ali, jednom kada dobiješ etiketu, znam ja da se to teško skida. I unatoč tomu što bi snimala sebe u donjem vešu, najavljujem lagano ako bude...", rekla je Laura kroz smijeh.

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Laura Prgomet gostovala je u 'Podcast Inkubatoru' , gdje je govorila i o OnlyFansu.

No, naglasila je kako nije odustala od ideje da otvori OnlyFans.

"Otpočetka godine me vuče ta ideja, ali kako sam imala simpatiju, odlučila sam da ću biti normalna i onda doznam da se ista ta simpatija javljala dečkima", zaključila je.

