Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Laura otkrila što joj se dogodilo na ljubavnom planu: 'Ista ta simpatija javljala se dečkima'

Laura iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je da razmišlja o OnlyFansu

RTL.hr
08.10.2025 10:54

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Laura Prgomet gostovala je u 'Podcast Inkubatoru', gdje je govorila i o OnlyFansu. 

"Za mladu i zgodnu curu to je brzi način za zaraditi novac. I meni je to primamljivo. Ali, jednom kada dobiješ etiketu, znam ja da se to teško skida. I unatoč tomu što bi snimala sebe u donjem vešu, najavljujem lagano ako bude...", rekla je Laura kroz smijeh. 

Laura, Gospodin Savršeni
Laura, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

No, naglasila je kako nije odustala od ideje da otvori OnlyFans. 

"Otpočetka godine me vuče ta ideja, ali kako sam imala simpatiju, odlučila sam da ću biti normalna i onda doznam da se ista ta simpatija javljala dečkima", zaključila je. 

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

gospodin savršeni laura prgomet