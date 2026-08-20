Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' iskreno o estetskim zahvatima i životu: 'Briga o mentalnom zdravlju je bitna, nema u tome ništa sramotno'

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog', Laura Prgomet, na svom je Instagramu otvorila opciju za pitanja pratitelja te iskreno odgovorila na sve što ih je zanimalo

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Laura se dotaknula raznih tema - od estetike i privatnog života do mentalnog zdravlja i nošenja s negativnim komentarima.

Otkrila što je na njoj prirodno

Na pitanje jednog pratitelja o tome što je na njoj prirodno, Laura je u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu izdvojila svoje obrve i zelene oči. "Samo 2% populacije ima zelene oči. Ja sam unique, možeš skratiti nos, ali ne znam baš da možeš ovakve oči ugraditi", našalila se.

icon-expand Laura, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Snažna poruka o mentalnom zdravlju

Nakon što joj je pratitelj uputio riječi podrške uz poruku da se ne da negativnim komentarima, Laura je naglasila kako je ne zamaraju loše namjere dok god ima vjeru i mir. Posebno je apelirala na mlade, naglasivši važnost brige o psihičkom stanju. "Mentalno zdravlje je bitno koliko, pa možda i više, nego fizičko. Nema ništa sramotno u tome da se posjeti liječnik ako ima potrebe ili želje", poručila je.

icon-expand Laura, Gospodin Savršeni FOTO: shiani_photography

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