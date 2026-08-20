Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' iskreno o estetskim zahvatima i životu: 'Briga o mentalnom zdravlju je bitna, nema u tome ništa sramotno'

Laura se dotaknula raznih tema - od estetike i privatnog života do mentalnog zdravlja i nošenja s negativnim komentarima.
Otkrila što je na njoj prirodno
Na pitanje jednog pratitelja o tome što je na njoj prirodno, Laura je u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu izdvojila svoje obrve i zelene oči. "Samo 2% populacije ima zelene oči. Ja sam unique, možeš skratiti nos, ali ne znam baš da možeš ovakve oči ugraditi", našalila se.
Snažna poruka o mentalnom zdravlju
Nakon što joj je pratitelj uputio riječi podrške uz poruku da se ne da negativnim komentarima, Laura je naglasila kako je ne zamaraju loše namjere dok god ima vjeru i mir. Posebno je apelirala na mlade, naglasivši važnost brige o psihičkom stanju.
"Mentalno zdravlje je bitno koliko, pa možda i više, nego fizičko. Nema ništa sramotno u tome da se posjeti liječnik ako ima potrebe ili želje", poručila je.
Zahvalnost kao polazište svega
Govoreći o tome što je čini sretnom i ispunjenom, istaknula je da je zahvalnost polazište svega. "Prije svega sama pomisao da sam živa. Nikad nemaš garanciju za to, život i smrt su nepredvidivi. Zdrava sam i imam mogućnosti koje mnogi nažalost nemaju", objasnila je.
Odgovarajući na pitanje o razdoblju pandemije, prisjetila se kako joj je to vrijeme dobro došlo za boravak s obitelji, šetnje sa psom i kuhanje, dok je na pitanje o tome gdje se vidi za deset godina ostala zagonetna, poručivši da odgovore na tako kompleksna pitanja ipak ostavlja za neku drugu priliku.