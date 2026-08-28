Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' otkrila koliko je visoka i koliko ima kilograma

Na svom je Instagram profilu Laura Prgomet otvorila opciju postavljanja pitanja te odlučila ponuditi odgovore na detalje koji već dugo intrigiraju javnost.
Odgovorila na pitanja o izgledu i estetskom zahvatu
Među brojnim komplimentima i upitima, posebno se izdvojila poruka u kojoj je obožavatelj upitao za njezine točne tjelesne mjere i detalje o estetskom zahvatu kojem se podvrgnula.
Laura je bez zadrške objavila fotografiju u sportskom izdanju, na kojoj u prvom planu ističe svoju vitku i oblikovanu figuru, te uz nju napisala sve detalje.
Otkrila točne brojke
Otkrila je kako je visoka 172 centimetra te da ima 64 kilograma, a potom se dotaknula i korekcije grudi, pitanja koje je privuklo najviše pažnje.
Napisala je da u grudima ima 425 mililitara, pa je u svom prepoznatljivom, neposrednom stilu dodala i slikovito pojašnjenje: "Računaj da sam imala dvojčicu na trojčicu prije", čime je još jednom oduševila pratitelje svojom iskrenošću.