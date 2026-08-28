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Gospodin Savršeni

Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' otkrila koliko je visoka i koliko ima kilograma

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', atraktivna Laura Prgomet, još je jednom dokazala da s obožavateljima komunicira potpuno iskreno i bez ustručavanja

RTL.hr
28.08.2026 09:00

Na svom je Instagram profilu Laura Prgomet otvorila opciju postavljanja pitanja te odlučila ponuditi odgovore na detalje koji već dugo intrigiraju javnost.

Odgovorila na pitanja o izgledu i estetskom zahvatu

Među brojnim komplimentima i upitima, posebno se izdvojila poruka u kojoj je obožavatelj upitao za njezine točne tjelesne mjere i detalje o estetskom zahvatu kojem se podvrgnula.

Laura je bez zadrške objavila fotografiju u sportskom izdanju, na kojoj u prvom planu ističe svoju vitku i oblikovanu figuru, te uz nju napisala sve detalje.

Laura Prgomet, Gospodin Savršeni
Laura Prgomet, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Otkrila točne brojke

Otkrila je kako je visoka 172 centimetra te da ima 64 kilograma, a potom se dotaknula i korekcije grudi, pitanja koje je privuklo najviše pažnje.

Napisala je da u grudima ima 425 mililitara, pa je u svom prepoznatljivom, neposrednom stilu dodala i slikovito pojašnjenje: "Računaj da sam imala dvojčicu na trojčicu prije", čime je još jednom oduševila pratitelje svojom iskrenošću.

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Gospodin Savršeni

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