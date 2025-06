Laura za RTL.hr o budućoj karijeri pjevačice i novoj ljubavi: 'Čekam da se odvaži na konkretniji potez'

Istina, krenula sam na satove pjevanja kod Sanje Parmać. Rekla sam prijatelju kako se zanimam za glazbu i da mi je to jedan od neispunjenih snova, on mi je dao Sanjin kontakt i sad ćemo vidjeti što se da napraviti s mojim glasom i zajedničkim trudom!

Gospodin Savršeni mi je otvorio mnoga vrata, prije svega nova poznanstva i ljude koji me vole, a onda iz toga često proizlaze suradnje. Nekad mislim da mi je taj show potez života'. Ljudi su me tu upoznali kao iskrenu, zabavnu i svoju, realnu i sad mislim da se nemam puno potrebu dokazivati i da već kad me vide, znaju kakav pristup imati sa mnom.