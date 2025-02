Laura za RTL.hr o djevojkama u vili: 'Pokazale su zlobu jer su me tjerale da se osjećam loše...'

Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Laura uživala je na posljednjem spoju sa Šimom, ali je vrativši se u vilu 'postala meta' ostalih djevojaka zbog određene prisnosti sa Šimom. Sada je Laura za RTL.hr otkrila više o cijeloj situaciji i kako se osjeća s obzirom na sve.

Misliš li da je Vanja previše burno reagirala zbog toga što te Šime hranio?

Mislim da je Vanja previše burno reagirala s obzirom na to da nisam tražila Šime da me hrani, nego je to radio samoinicijativno. Možda bih i ja drugačije gledala na to u koži neke druge djevojke, ali ja sam stvarno bila pod tremom i nisam imala apetita tako da bih ostala gladna da me Šime nije hranio pa mislim da i njega ne treba previše kriviti. Uostalom, Vanja je njega primila za stražnjicu, a ja sam se na to smijala. Što sam ja trebala reći na to onda?

Jesi li bila razočarana jer niti jedna djevojka nije stala u tvoju obranu kada si se vratila sa spoja?

Bila sam razočarana što nijedna djevojka nije stala u moju obranu kad sam se vratila sa spoja, ali time su samo pokazale koliko je problem kad sam ja u pitanju, a ne neka nebitna djevojka iliti pokazale su svoju ljubomoru. Pokazale su i zlobu jer su me tjerale da se osjećam loše nakon spoja kojim sam konačno izgladila odnos sa Šimom.